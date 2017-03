Olanda: i campi di tulipani come opere d arte

Durante il festival dei tulipani si possono ammirare 2000 varietà di tulipani che fioriscono ogni primavera nel Noordoostpolder. Questo evento attira ogni anno migliaia di visitatori per uno spettacolo straordinario di colori come il giallo, rosso, arancione, rosa e viola che rendono il paesaggio olandese in primavera una grande opera d’arte. Esiste un vero e proprio percorso all’insegna del tulipano che si estende per ben 106 chilometri, la “Van Stavoren Tuliproute”. Questo itinerario è percorribile in bicicletta, in auto, in bus, o addirittura in carrozza! Ma il modo più spettacolare per vedere i campi in fiore è quello di salire a bordo di un elicottero per avere una meravigliosa veduta a 360° sui campi in fiore.



Campi come opere d’arte - Un giro in elicottero permetterà inoltre di vedere dall’alto il pezzo forte del festival di quest’anno; un grande mosaico che misura 6000 metri quadrati raffigurante un quadro di Mondrian, per la cui realizzazione sono stati piantati a novembre i bulbi. comporre il grande mosaico saranno tulipani dai colori primari quale il rosso, il bianco il giallo e un blu tendente al viola. Il mosaico si estende lungo il percorso, esattamente dalla Meerweg Nord a Creil. La scelta di un quadro di Mondrian è per rendere omaggio al tema olandese dell’anno 2017, “From Mondrian to Dutch Design” , per questo motivo anche il festival floreale dedica al pittore una parte dello spettacolo. In un certo senso anche il paesaggio del polder prosciugato è simile ai quadri del grande artista; il terreno è infatti suddiviso in molti rettangoli divisi da piccoli canali e file di alberi.



Anche dall’elicottero - L’elicottero decolla dalla località di Creil, precisamente da Creilpad 14, al centro di dove si tiene il festival del tulipano. Per chi non salirà sull’elicottero, potrà salire a piedi sulle dighe per osservare la distesa di campi in fiore e la spettacolare vista sull’ IJsselmeer. Questa è solo una delle numerose attività organizzate per il festival, durante il quale si possono raccogliere il proprio bouquet in un speciale giardino di tulipani, assistere a workshop per la creazione di magnifici bouquet, visitare un giardino nel quale fioriscono 460 tipologie diverse di tulipani e godere di numerose attività ludiche per bambini. Lungo il percorso si trovano inoltre numerosi bar e ristoranti per una piacevole sosta.



Terreno strappato al mare - Dal 1940 Il Noordoostpolder è quello che conosciamo oggi: in questo anno infatti gli olandesi sono riusciti a rendere il terreno coltivabile e vivibile a più di quattro metri sotto il livello del mare e a renderlo una delle zone più adatte per la piantagione dei tulipani. La fioritura effettiva dei tulipani dipende dalle condizioni atmosferiche. Altre località degne di una visita sono Urk, un vecchio villaggio di pescatori e l’ex isola di Schokland, dal 1995 patrimonio dell’Unesco.



