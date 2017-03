Lo hanami inizia gradualmente intorno a febbraio, con la più precoce fioritura dei pruni, e prosegue verso il suo picco con la fioritura dei ciliegi che annuncia l’arrivo ufficiale della primavera. A Tokyo questo periodo si colloca tra fine marzo e gli inizi di aprile. Sebbene Tokyo sia famosa per la sua immagine di giungla di grattacieli, la città abbonda di luoghi dove ammirare la fioritura, tra cui il parco di Ueno, il fiume Megurogawa e molti altri. Ecco a seguire alcuni dei luoghi da non perdere in questa occasione, alcuni più conosciuti e altri tutti da scoprire.



La passeggiata di ciliegi - Chidorigafuchi, nel quartiere di Chiyoda, è una passeggiata che si snoda per 700 metri lungo il fossato del Palazzo Imperiale, e il suo nome (lett. “fossato dei pivieri”) deriva dalla forma del fossato che ricorda quella di un piviere. È uno dei luoghi più famosi a Tokyo, raccogliendo più di un milione di visitatori ogni anno, dove è possibile ammirare i ciliegi in fiore con i suoi oltre 260 alberi appartenenti a numerose varietà di ciliegio. Durante la fioritura gode di un’illuminazione artificiale notturna che crea una leggendaria atmosfera. Per la fioritura del 2017, sono previsti anche tour in inglese dedicati ai visitatori stranieri, tramite i quali sarà possibile accedere a punti scenografici normalmente non accessibili per scattare fotografie uniche o, ancora, partecipare ad una cerimonia del tè tradizionale.



L’imperdibile cascata di petali di ciliegio - Rikugi-en (“il giardino dei sei princìpii”) è un giardino, capolavoro dell’epoca Edo, voluto dal quinto shogun Tsunayoshi Tokugawa in stile kaiyuu (lett. “circolare”), lo stile in cui la disposizione degli elementi del giardino ruota intorno ad un centro. Occorsero 7 anni per completarlo e presenta anche collinette e laghetti. Nel giardino c’è un ciliegio, simbolo della fioritura primaverile, alto 15 metri con una fronda ampia 20 metri, i cui rami durante la fioritura si tramutano in una cascata di petali di colore lievemente tendente al rosso.



La fioritura nel centro di Tokyo - Tokyo Midtown, il centro polifunzionale di 6 edifici composto da negozi, ristoranti, uffici, hotel e musei, costituisce una vera e propria città nella città. Si trova nel centro del distretto di Roppongi ed ospita, tra gli altri, il Suntory Museum of Art, il Ritz-Carlton Hotel e la Midtown Tower, uno degli edifici più alti di Tokyo con i suoi 248 metri di altezza. Il Tokyo Midtown è una delle aree riqualificate più verdi di Tokyo. Proprio dietro al complesso, si cela un giardino giapponese, il parco Hinokicho, che un tempo era luogo in cui sorgeva una antica villa di un signore feudale e, accanto al parco, si trova il Midtown Garden che offre ancora più spazi verdi e una splendida fioritura durante il periodo primaverile, con circa 140 alberi di ciliegio e altri forma uno dei luoghi più verdi o meglio, rosa, della città.



