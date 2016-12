Viaggi: le dieci esperienze da fare nella vita

E’ quanto emerge da uno studio di TripAdvisor che ha calcolato il costo giornaliero di un viaggio per due persone per le 10 esperienze da fare una volta nella vita più ambite dal turismo internazionale. Nel definire il costo del viaggio, sono stati conteggiati il prezzo di un biglietto andata e ritorno in aereo, transfer da e per l’aeroporto, un soggiorno in hotel 4 stelle, una cena e un tour giornaliero.



Il Tramonto a Santorini - Altre esperienze imperdibili, in ordine dalla più conveniente alla più costosa per gli italiani, sono risultate: ammirare il tramonto a Santorini, passeggiare lungo la Grande Muraglia Cinese, ammirare l’Aurora boreale, fare un Safari in Sudafrica, visitare il Taj Mahal in India, esplorare il Grand Canyon, visitare le Isole Galapagos, nuotare nella Grande Barriera Corallina.



Partire dall’Italia costa meno - Il costo medio dei viaggi da fare una volta nella vita varia ovviamente in base al punto di partenza. L’Italia si è rivelata essere il punto di partenza migliore per visitare queste destinazioni con il costo medio più conveniente per viaggio: il 27% in meno rispetto alla media degli altri Paesi presi in considerazione (ovvero USA, Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, Brasile, Giappone, India, Cina, Australia e Singapore). Seguono Spagna e Inghilterra. I paesi di partenza più cari sono invece Australia Brasile e Singapore.