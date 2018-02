Viaggi del cuore: ecco gli hotel più romantici del mondo

Che cosa c’è di meglio per celebrare un amore che concedersi una romantica fuga a due in un albergo di charme? In occasione di San Valentino i viaggiatori di tutto il mondo hanno espresso il loro voto, indicando gli alberghi che fanno strage di cuori. Parigi ospita la prima classificata, il Maison Souquet, situato nel quartiere di Montmartre. L’Italia conquista due posti nella classifica europea a Capri (La Minerva) e Venezia (Al Ponte Antico Hotel), rispettivamente in 8° e 10° posizione.

Sono questi i risultati dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2018 nella categoria Migliori Hotel Romantici, di TripAdvisor®, il sito di viaggi e grande community di viaggiatori di tutto il mondo. Le classifiche sono state compilate sulla base dei milioni di recensioni e opinioni raccolte in un periodo di 12 mesi dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale e sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione quantità e qualità delle recensioni dei viaggiatori, attribuendo un peso maggiore alle recensioni relative a soggiorni di coppia.



Parigi si conferma capitale globale del romanticismo: la struttura più apprezzata al mondo è il Maison Souquet, situato nel suggestivo quartiere Montmartre e arredato con eleganza in pieno stile Belle Époque. Al secondo posto una struttura del Costa Rica, il Nayara Springs,di La Fortuna de San Carlos; medaglia di bronzo il Lani’s Suites de Luxe a Puerto del Carmen in Spagna.



Sul podio europeo, dietro alla primatista mondiale parigina e allo spagnolo Lani’s Suites de Luxe, si colloca una struttura greca, Anastasis Apartments a Imerovigli. Entrano della Top10 europea anche due resort italiani, La Minerva e Al Ponte Antico Hotel , confermando il fascino di due destinazioni romantiche per antonomasia, Capri e Venezia. La Campania è la regione più rubacuori del nostro Paese, con ben cinque strutture nella classifica italiana.



Spiega Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia: “Paesaggi spettacolari, atmosfere da sogno, tramonti mozzafiato e hotel romantici sono gli ingredienti perfetti per un viaggio indimenticabile con la propria dolce metà. La community di TripAdvisor ci ha aiutato a individuare le strutture a prova di Cupido per aiutare i viaggiatori a organizzare e prenotare il loro viaggio del cuore”.



Ecco le classifiche degli alberghi più romantici

TOP 10 MONDO

1. Maison Souquet, Parigi, Francia

2. Nayara Springs, La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

3. Lani’s Suites de Luxe, Puerto del Carmen, Spagna

4. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

5. Tavistock House Hotel, Tavistock, Regno Unito

6. Belamere Suites, Perrysburg, Stati Uniti

7. Coco Plum Island Resort, Coco Plum Cay, Belize

8. Riad Kheirredine, Marrakech, Marocco

9. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

10. The Falls Montville, Montville, Australia