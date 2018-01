Hotel: Italia al top delle classifiche internazionali

A decretarlo sono i Travelers’ Choice® Hotel Awards di TripAdvisor, giunti alla sedicesima edizione. Le strutture vincitrici sono state proclamate in base a milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori della grande community mondiale online. Sono state premiate 8.095 strutture in 94 Paesi e 8 aree geografiche nelle categorie Migliori Hotel, Miglior Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensioni e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori All-Inclusive e Migliori Hotel per Famiglie. Quest’anno è stata inoltre introdotta la nuova categoria Miglior Rapporto Qualità Prezzo. Si trova in Cambogia, a Siem Reap, il Miglior Hotel al mondo: il Viroth's Hotel, che fa il suo ingresso nella classifica mondiale direttamente in prima posizione.



Eccellenze mondiali: Italia prima in due categorie - Premiatissima l’ospitalità italiana: sono ben due gli hotel in Italia, unico Paese che vanta questo primato, a essersi guadagnati la Medaglia d’oro a livello mondiale nell’edizione 2018 dei Travelers’ Choice Hotel: il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel a Ortisei, che si conferma Miglior Hotel per Famiglie al mondo, e l’Hotel Villa Sirena a Casamicciola Terme che conquista la prima posizione della Top 10 mondiale nella categoria Migliori Tariffe. Con 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti, l’Italia si distingue anche quest’anno ed è l’unico Paese ad aggiudicarsi due medaglie d’oro nelle classifiche mondiali.



È italiano anche il Miglior Hotel d’Europa - È un hotel di Riccione, il Belvedere, a vantare il primato di Miglior Hotel d’Europa, sesto nella Top 10 mondiale. A livello nazionale, oltre a dominare la classifica dei Migliori Hotel, il Belvedere si è guadagnato anche il gradino più alto del podio nella categoria Miglior Servizio, nella quale si è distinto anche a livello europeo conquistando la quarta posizione.



Trionfano Trentino Alto Adige, Campania e Toscana - Nord, Centro e Sud: sono equamente distribuite lungo lo Stivale le tre regioni che hanno raccolto il maggior numero di riconoscimenti a livello nazionale nel 2018. Trentino Alto Adige e Campania si aggiudicano, a pari merito, il primato di regioni più premiate con 40 riconoscimenti a testa, mentre la Toscana si posiziona alle loro spalle con 25 presenze nelle classifiche dei Travelers’ Choice Hotels di quest’anno. Il numero totale di riconoscimenti ricevuti dalle strutture ricettive premiate in queste tre regioni (105) equivale circa alla metà dei premi totali riscossi dall’Italia nell’edizione di quest’anno, che sono stati 211.



I migliori d’Italia - Per quanto riguarda le strutture italiane, qui di seguito i vincitori delle varie classifiche: per il Miglior Servizio al primo posto si piazza l’Hotel Belvedere di Riccione (RN); la Migliore pensione R&B è la Locanda dell’artista di San Gimignano (SI);il Migliore hotel di lusso è il J.K. PLace di Roma, mentre il Miglior hotel di piccole dimensioni è La Minerva di Capri (NA); Miglior hotel per famiglie è il Cavallino Bianco Spa di Ortisei (BZ); l’oro per le Migliori tariffe va al’Hotel Villa Serena di Casamicciola Terma (NA), mentre il Miglior Hotel per il rapporto qualità-prezzo è La Minerva di Capri (NA).