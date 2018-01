Destinazioni emergenti: Catania nella top ten

Sono questi i risultati di un’indagine effettuata dal noto sito di viaggi Tripadvisor (Travelers’ Choice™ Destinations on the Rise 2018), che ha tenuto conto di 44 destinazioni nel mondo misurando la crescita anno su anno delle recensioni positive e dell’interesse nelle ricerche e prenotazioni dei viaggiatori, e tenendo conto delle attrattive, degli alberghi, dei ristoranti.



A rappresentare l’Italia quest’anno nella classifica delle destinazioni che hanno visto la maggiore crescita di interesse secondo i feedback dei viaggiatori di TripAdvisor è Catania, che si aggiudica la quinta posizione nella Top 10 europea. A dominare la classifica del Vecchio Continente con ben cinque destinazioni è però l’Europa Centro Orientale: Danzica in Polonia è prima seguita da Riga in Lettonia (2°). natura incontaminata, Ishigaki, una delle isole dell’arcipelago Yaeyama in Giappone, ha scalato la classifica mondiale. L’Europa invece conta quattro destinazioni premiate a livello globale: la polacca Danzica (5°), Riga in Lettonia (7°), Rovigno in Croazia (8°) e la spagnola Nerja (9°). Ma ecco le classifiche delle prime dieci, in Europa e nel mondo.