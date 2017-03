Una fuga romantica? Barbados ti aspetta

Barbados offre un’incredibile varietà paesaggistica a partire dalle sue spiagge, da scoprire in piena libertà in auto o, per i più sportivi, in bicicletta. Le lunghe spiagge color platino della costa ovest, come Paynes Bay e Mullins Beach sono le più amate per relax, snorkeling e pranzi a base di pesce direttamente sul mare. Il sud dell’isola è perfetto per le coppie più attive che potranno sperimentare tutti gli sport acquatici da Miami Beach a Carlisle Bay. Spostandosi verso est, si incontrano Crane Beach, premiata in più occasioni come migliore spiaggia dei Caraibi, Bottom Bay con la sua scogliera a picco sulla spiaggia dorata, fino a Bathsheba, con i suoi panorami da cartolina e i grandi massi scolpiti dall’oceano.



Esplorare l’interno dell’isola - Barbados non è solo spiagge e l’entroterra regala delle sorprese ai viaggiatori più curiosi. Si può esplorare la grotta Harrison’s Cave, uno spettacolo sommerso di stalattiti, stalagmiti, ruscelli, laghi e cascate, oppure immergersi nei colori e nei profumi inebrianti della vegetazione tropicale dei giardini, come gli Hunte’s Gardens. Per un tuffo nella storia, St. Nicholas Abbey è una splendida dimora del ‘600 in stile giacobino immersa nelle piantagioni di canna da zucchero, dove è possibile visitare anche il giardino, l’orto botanico e la distilleria di rum. A poca distanza Cherry Tree Hill è uno dei punti panoramici migliori di tutta l’isola, da cui ammirare l’area nord- occidentale di Barbados conosciuta anche come Scotland District, per il paesaggio che ricorda le celebri Highlands scozzesi.



Relax serale - Dopo una giornata di esplorazione, è tempo di un po’ di relax, magari concedendosi un rituale di coppia in una Spa dell’isola. Quello proposto al Waves Hotel & Spa a Holetown, ad esempio, viene realizzato con prodotti ispirati al territorio e alla natura di Barbados e può essere completato con sauna o bagno turco. Presso il leggendario Sandy Lane, il Signature Romance Ritual è un trattamento completo realizzato in una speciale cabina doppia a lume di candela con petali di rosa e fragranze rilassanti, che si conclude con relax nella vasca idromassaggio privata.



Tramonti di fuoco – Gli sfolgoranti tramonti di Barbados sono celebri per la loro bellezza: per renderli ancora più speciali, è possibile ammirarli a bordo di un catamarano, facendo un bagno con le tartarughe o sorseggiando una coppa di champagne. Semplice e d’effetto anche una passeggiata sulla spiaggia, magari seguendo la Broadwalk, una passerella in legno di circa un chilometro lungo la costa sud-ovest, a partire da Rockley Beach. Per un aperitivo con vista, si può scegliere la terrazza trendy sulla spiaggia del Drift, famoso per i suoi cocktail ispirati ai pirati, come lo Skipper’s Mistress o il Jolly Sailor Girl, oppure l’atmosfera più informale del Mullins Beach Bar & Restaurant dove gustare un rum punch, il cocktail più popolare dell’isola.



Una cucina tutta da gustare - Che si tratti di una cena romantica, street food locale o jazz supper, Barbados ha tutti gli ingredienti giusti per una serata indimenticabile. Per una cena veramente fuori dall’ordinario, niente eguaglia le esperienze private a lume di candela proposte dagli hotel più esclusivi dell’isola: il Candlelight dinner al Sandals Barbados, ad esempio, può essere organizzato sulla spiaggia, in un elegante gazebo sul molo o nella privacy della propria suite. Chi si vuole tuffare invece nelle più tipiche atmosfere locali, opti invece per l’Oistins Fish Fry, la declinazione bajan dello street food. Il venerdì e il sabato sera, nella cittadina di Oistins ci si immerge nel ritmo della musica Calypso e si gustano la specialità proposte dalle bancarelle: pesce fritto e alla griglia, torte di pesce, Jug-Jug e birra locale ghiacciata. Il binomio musica e buon cibo è sempre vincente: numerosi ristoranti dell’isola propongono musica dal vivo. Ogni giovedì sera, ad esempio, al ristorante del Colony Club è in programma Lobster & Jazz, con le esibizioni live dei più grandi musicisti dell’isola.



Per maggiori informazioni: www.visitbarbados.org