Paese che vai, taxi (bizzarro!) che trovi

GONDOLA – VENEZIA - Questo “taxi” non ha bisogno di presentazioni: probabilmente si tratta dei mezzi di trasporto marittimi più famosi al mondo. Ma ci sono un paio di curiosità che forse non sapete. Per esempio che ogni gondola è composta da ben diverse 280 parti. Oppure che se oggi ci sono circa 400 gondole a Venezia, nel XVII secolo ve ne erano all'incirca ottomila.



ELEPHANT TAXI – TAILANDIA - Come non includere in questa lista un vero e proprio taxi vivente? Chiunque visiti la Tailandia (ma anche l'India a dirla tutta) può concedersi un inedito tour su un mezzo di trasporto le cui dimensioni non vi faranno rimpiangere la vostra utilitaria!



TUK TUK – TAILANDIA - Detto anche “auto rickshaw”, questo taxi potrebbe essere descritto come una pseudo-Ape con un piccolo sedile sul retro per trasportare dei passeggeri. Molte città del Sud-est asiatico lo hanno adottato come taxi, ma probabilmente quella dove potrete trovarne di più è Bangkok.



RISCIÒ – ASIA - Questo veicolo non è assimilabile ad una specifica città, ma al continente Asiatico in particolare, e non solo. Se ormai la sua diffusione è internazionale, tuttavia possiamo rintracciare le sue origini nel Giappone della metà del XVIII Secolo.



OLD TIMER – CUBA - In questo caso parliamo un una vera e propria icona cubana, insieme a Fidel, in quanto simbolo dell'embargo statunitense. Oggi un tour a bordo di questa automobile è un classico per tutti i turisti che visitano l'isola.



ABRA – DUBAI - Chiunque voglia scoprire una Dubai tradizionale, lontana da quella dei grattacieli futuristici a cui siamo abituati, non ha che da prendere un Abra e attraversare lo stretto di Dubai. Si tratta di una tradizionale imbarcazione che per un dirham vi porterà da lato di Bur Dubai a quello di Deira.



YELLOW CAB - NEW YORK - Comparso in migliaia di film e serie televisive, il taxi giallo di New York è una vera e propria icona nelle strade trafficate e frenetiche della Grande Mela. Forse non tutti sanno che i modelli di automobili che la città permette di utilizzare come taxi sono poco più di una trentina e, sorprendentemente, in buona parte Toyota e Nissan.



BLACK CAB – LONDRA - Terminiamo la nostra rassegna con uno dei taxi più celebri al mondo. Si tratta dei signorili black cab inglesi, che rispecchiano alla perfezione l'eleganza della capitale britannica. Attualmente ve ne sono più di 20.000; insieme alla metropolitana e ai bus rossi a due piani rappresentano i mezzi di trasporto più iconici della città.



