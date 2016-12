Dieci orologi da tutto il mondo: ecco i più belli e famosi

In passato erano il punto di riferimento di tutti i cittadini per scandire il tempo della giornata, oggi sono attrazioni turistich e, simboli e in alcuni casi vere e proprie opere d'arte grazie ai complessi meccanismi che li animano. Oggi Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in affitto, ci porta alla scoperta di dieci orologi davvero "senza tempo".

BIG BEN, LONDRA - Non si può iniziare questo elenco senza menzionare il più celebre orologio al mondo. Il nome a dirla tutta si riferisce alla campana all'interno della torre, ma la torre è soprattutto celebre per la bellezza del suo orologio.

.

MUNICIPIO DI MONACO, GERMANIA - Questa celebre torre dell'orologio si trova in Germania, ed è parte del municipio. Particolarmente apprezzato per il suo stile gotico, le sue figure animate meccanicamente mettono in scena storie del XVI Secolo. .

.

OROLOGIO ASTRONOMICO, PRAGA - Certamente uno degli orologi più famosi d'Europa. Il movimento meccanico delle figure allegoriche che lo popolano attirano grandi folle nella Piazza della Città Vecchia. A rintoccare il tempo è la Morte, rappresentata come uno scheletro. .

.

OROLOGIO DI POTSDAMER PLATZ, BERLINO - In questo caso si tratta di un orologio di recente costruzione, ed è celebre perchè in passato un poliziotto era solito starvi sopra per dirigere il traffico prima dell'introduzione dei semafori. .



SPASSKAYA TOWER, MOSCA - Questa torre è l'accesso al lato orientale del Cremlino, ed è la più importante del complesso. Progettata dall'architetto italiano Pietro Antonio Solari, la torre dell'orologio si affaccia sulla famigerata Piazza Rossa. .



RAJABHAI, MUMBAI, INDIA - Questa affascinante torre dell'orologio dal sapore tipicamente inglese si trova a sorpresa a Mumbai, in India. Una delle tracce del suo passato da colonia britannica fino a pochi decenni fa. .



SULTAN ABDUL SAMAD, KUALA LUMPUR - Questo orologio con i suoi 40 metri d'altezza è uno dei simboli del paesaggio cittadino e si affaccia sulla piazza principale della città, nella quale vengono celebrate le più importanti ricorrenze della Malesia, come la parata dell'indipendenza. .



KHAN AL-UMDAN, ISRAELE - Costruito nel 1784 il Khan Al-Umdan è il più grande Khan di Israele. In questo luogo durante l'era Ottomana venivano scambiate le merci dai mercanti che si fermavano a rifocillarsi. .



ROYAL HOTEL CLOCK, MECCA - Parte del progetto di modernizzazione del paese da parte del Re Abdulaziz, questa torre è l'edificio più alto dell'Arabia Saudita nonchè il terzo al mondo. Ma i record non finiscono qui, infatti il diametro dell'orologio è il più ampio al mondo. .



TORRE DELLA STAZIONE DI KOWLOON, HONK KONG - La torre della Stazione di Kowloon è un vero e proprio simbolo per Hong Kong. A voler essere precisi la vecchia stazione fu interamente demolita negli anni '70 e la torre è tutto ciò che ne resta. Le lacette dell'orologio della torre hanno smesso di muoversi solo durante l'occupazione giapponese nella Seconda Guerra Mondiale. .



www.wimdu.it