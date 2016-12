Natale a Singapore, il diamante dell'Asia

06:00 - Le feste sono ormai prossime e Singapore si prepara a festeggiare Natale e Capodanno con eventi speciali che coinvolgeranno tutta la città. Situata all'estremità sud della penisola della Malesia (qui altre curiosità sulla città-stato), è considerata un dinamico punto d'incontro tra la civiltà occidentale e quella orientale grazie alla sua conformazione: il suo territorio comprende infatti un'isola principale a forma di diamante e circa 60 isolotti al largo della costa meridionale. La varietà umana e paesaggistica ricca di differenze e armonici contrasti fa da cornice alle innumerevoli attrattive e agli eventi che vengono organizzati. Senza tralasciare lo shopping, che è uno degli hobby preferiti dagli abitanti e dai turisti, e la cucina multietnica, vera e propria delizia per il palato.

Per Singapore il 2015 è un anno molto significativo. Infatti la "città del Leone" festeggerà il 50° Anniversario di Indipendenza.

La città-stato si arricchirà di nuovi elementi per festeggiare il Natale e lungo le vie dello shopping si terrà una sorta di esposizione di foto con i momenti più significativi dei festeggiamenti che sono stati organizzati ad Orchard Road dal 1984, anno della prima edizione del Christmas on a Great Street, ad oggi.



Le rive del fiume sono invece lo scenario principe delle decorazioni, e, fino al 2 Gennaio, saranno teatro del Christmas by the River, l'evento che ogni anno dà il via alle celebrazioni del Natale. Cori e canti natalizi fanno si che l'atmosfera sia ancora più calda e accogliente e alberi a led alti 8 metri addobbano la Banca del Singapore River.

Ogni venerdì, invece, spettacolari fuochi d'artificio illuminano Clarque Quay.



E per chi fosse già stato ai Tropici e volesse vedere qualcosa di mai visto, quest'anno, per la prima volta, si terrà il Christmas Wonderland @Gardens By The Bay. L'evento prevede: il Festive Market ambientato ai Supertree Grove e caratterizzato da capanne di legno e stand con vino e prelibatezze internazionali e luminarie meravigliose con installazioni di luce di provenienza italiana. L'installazione più affascinante è la YuLetide In The Flower Dome, che non è solo una grande cupola, ma bensì la più grande cupola di vetro al mondo che riproduce i più classici paesaggi invernali europei ed è visitabile sino al 6 Gennaio.



Per salutare il 2014 e dare il benvenuto al nuovo anno ci saranno 400 batteristi che si esibiranno dal vivo in un indimenticabile concerto davanti al Marina Bay Sands. All'arrivo della mezzanotte poi i classici fuochi d'artificio accompagnati dal lancio nelle acque della baia di 5.000 sfere rosse che andranno a formare un gigantesco "50" (gli anni dell'indipendenza) in mezzo a 20.000 sfere bianche.



Per maggiori informazioni: www.yoursingapore.com

Per conoscere in tempo reale il meteo: www.meteo.it