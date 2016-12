Mance, che fare? Ecco come evitare le figuracce

Fortunatamente, il motore di ricerca Skyscanner.it ha realizzato una pratica guida per sapere quando è buona norma lasciare una mancia, o quando invece evitare, e quanti soldi lasciare, almeno in alcuni paesi.



Spagna - Nei tapas bar e nei piccoli ristoranti lasciare o meno una mancia è a propria discrezione, mentre in quelli di alta gamma è abituale calcolare almeno il 5% del conto. Negli hotel, specie se di alta categoria, è raccomandabile lasciare 1 euro di mancia ai facchini. Nei taxi solitamente non si lascia la mancia, ma si tende ad arrotondare per eccesso l’importo della corsa. Al termine di un tour o un’escursione di un giorno con una guida indipendente è apprezzabile lasciare una mancia per persona a propria discrezione, mentre non è richiesto per le guide dei musei.



Grecia - Nei ristoranti normalmente si lascia un 10% del conto come mancia, mentre negli hotel non è necessario, sebbene sia un gesto di cortesia lasciare 1 euro di mancia per valigia ai facchini. In taxi è bene arrotondare di circa 1 euro importo della corsa, mentre la mancia tipica per le guide turistiche è di circa 4-6 euro a persona.



Stati Uniti - Nei taxi normalmente si lascia il 20% dell’importo come mancia, così come nei ristoranti, dove è abitudine aggiungere 1 dollaro in più per ogni bevanda. Negli hotel, è abituale lasciare 1 o 2 dollari di mancia a receptionist e addetti alla pulizia. Le mance per i tour vanno generalmente dal 10 al 20% della tariffa giornaliera della guida.



Giappone - In Giappone non vi è l’abitudine di lasciare la mancia, anzi, viene considerato un gesto offensivo o un segno di maleducazione e non viene accettato. Meglio quindi evitare e limitarsi a ringraziare e complimentarsi verbalmente per il servizio.



Regno Unito - Nei ristoranti si calcola solitamente una mancia pari al 10% del totale – verificando previamente che non sia già stata inclusa nel conto, mentre non si lasciano mance nei pub o dove non ci sia servizio al tavolo. Nei taxi normalmente si arrotonda l’importo, ma se il viaggio è stato particolarmente piacevole non è desueto lasciare un 10% di mancia. In hotel è abitudine lasciare 1 o 2 sterline di mancia al facchino e una piccola ricompensa per gli addetti alle pulizie. Nei tour, il fatto di lasciare o meno una mancia alla guida è a discrezione dei viaggiatori.



Thailandia - Nei taxi è bene arrotondare per eccesso l’importo della corsa. Nei ristoranti è abituale lasciare la mancia che, se si è apprezzato il servizio, puà essere una banconota da 10 baht. Negli hotel normalmente si lasciano da 10 a 30 baht al portiere e agli addetti alle pulizie. A propria discrezione, invece, lasciare o meno la mancia alle guide nei tour.



Portogallo - Al momento di pagare il taxi è bene includere un 10% di mancia o arrotondare l’importo della corsa, mentre in hotel è buona norma ricompensare il facchino con 1 o 2 euro per ogni valigia. La mancia standard nei ristoranti è del 10% del conto. Per quanto riguarda i tour, è apprezzabile considerare una mancia di circa 5 euro al giorno per partecipante.



Germania - L’importo della corsa del taxi viene normalmente arrotondato e si suole aggiungere 1 euro di mancia in più se il viaggio è stato piacevole. In hotel, è consuetudine lasciare una mancia di circa 2 euro a valigia al facchino. Nei ristoranti si consiglia di calcolare una mancia che va dal 5 al 10% del conto, o di arrotondare di 5 euro o più il totale, e di lasciarla al tavolo. É abbastanza comune ricompensare la propria guida con circa il 10% del costo del tour, indipendentemente dal tipo di escursione o visita.



Francia - In taxi si tende ad arrotondare per eccesso l’importo della corsa, mentre in hotel è apprezzabile lasciare 1 euro di mancia al facchino per ogni valigia trasportata. Non è necessario lasciare la mancia nei ristoranti, ma se il servizio è molto buono è bene ricompensarlo con il 5-10% del conto totale. É abitudine lasciare la mancia alle guide: fra 2 e 5 euro per un tour e fra 1 e 2 euro per una visita di un museo.



Cuba - A Cuba le mance sono importanti e sono divenute quasi una norma. In taxi si può concordare l’importo della corsa preventivamente, oppure calcolare una mancia pari al 10% del tassametro. Nei ristoranti la mancia standard è pari al 10% del totale, ma se si considera il servizio eccellente o ci si sente particolarmente generosi si può arrivare al 15%. É bene avere sempre con sè qualche spicciolo per le mance ai musicisti di bar e ristoranti. Negli hotel è raccomandabile lasciare una piccola mancia ai receptionist, agli addetti alle pulizie e al personale del bar e del ristorante.