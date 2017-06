Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia 1 di 17 Istockphoto Istockphoto Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 2 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 3 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 4 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 6 di 17 Istockphoto Istockphoto Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 7 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 8 di 17 Istockphoto Istockphoto Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 9 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 10 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 13 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 14 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 15 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero 17 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Madagascar: l’Africa Nera a misura di famiglia Una natura lussureggiante, tanti animali simpatici ed effetto jet lag quasi a zero leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Madagascar è la meta ideale per chi sogna una vacanza in un Paese tropicale, ancora non troppo inquinato dal turismo, dove a trionfare è la natura. Ad accogliervi un esercito di simpaticissimi lemuri, i piccoli primati diventati famosi grazie al film d’animazione “Madagascar”: questi divertenti animaletti, alla sola vista di una banana, saranno pronti a saltare sulle vostre spalle per divorare a piccoli bocconi tutto ciò che avrete da offrirgli. Ad accompagnare il vostro soggiorno invece troverete un popolo tanto povero quanto sorridente, elegante e dignitoso.



In questa meravigliosa terra non dovete cercare il Mare dei Caraibi, perché non lo troverete. Ma c’è molto di più: l’acqua non sarà sempre e ovunque limpida come cristallo, ma vi regalerà sorprese inaspettate come barriere coralline incontaminate, l’avvistamento di balene o qualche divertente nuotata con le tartarughe. Per i safari in jeep è la Grande Terre (ovvero la grande isola) a regalare le emozioni più forti con i suoi Parchi ricchi di biodiversità dove è possibile vedere i famosi baobab, alberi dal tronco enorme e dai rami per lo più secchi nella sommità, capaci di contenere migliaia di litri d’acqua, utili nei periodi di siccità.



DOVE ANDARE - Scegliere l’isola di Nosy Be, all’estremitò settentrionale del Paese, è un ottimo compromesso per arrivare comodamente con un volo charter diretto, poter godere di un buon mare e andare alla scoperta dell’Africa Nera. Donne dai volti dipinti vi offriranno le loro bellissime tovaglie ricamate a mano e i beach boys vi chiederanno di dar loro fiducia per le escursioni che propongono ad un prezzo competitivo. Non dovete perdervi Nosy Iranja: una lingua di sabbia bianchissima che con la bassa marea unisce due isole, una delle quali è privata, dalla vegetazione rigogliosa. Qui potrete godervi un’intera giornata come se foste in un atollo maldiviano dall’acqua cristallina. Per lo snorkeling alla ricerca di tartarughe, pesci multicolore e barriere coralline bisogna puntare invece sulle isole Tanikely e Sakatia. Lemuri, camaleonti, tartarughe di terra e un piccolo boa constrictor invece sono le attrazioni di un’altra bellissima isola Nosy Komba, facilmente raggiungibile da Nosy Be.



PER LE FAMIGLIE - In Madagascar gli effetti del jet lag sono minimi dato che la differenza di orario è di solo un’ora rispetto all’Italia e questo è un aspetto da tenere in gran considerazione. E’ una destinazione adatta ai bambini che si divertiranno a rivivere la stessa atmosfera del film d’animazione che conoscono. Qui gli animali sono tutti avvicinabili. Se decidete di viaggiare con bambini, dovete affidarvi ad un’organizzazione che vi dia garanzie serie rispetto al cibo, all’igiene e alla posizione. A queste caratteristiche risponde un piccolo hotel-villaggio della Eden Viaggi, molto curato in ogni suo aspetto il Royal Beach a Nosy Be. Oltre ad un’ottima cucina offre un eccellente servizio di Mini e Junior Club che a volte può fare la differenza in una vacanza. A pochi metri dall’albergo c’è un villaggio tipico malgascio visitando il quale è possibile capire come si svolge la vita di questo invidiabile popolo che ha imparato a vivere felicemente anche con pochi mezzi.

Non è richiesta alcuna vaccinazione per Nosy Be.

Per informazioni: http://www.madagascar-tourisme.com/