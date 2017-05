Bianche, nere, rosa: le incredibili spiagge di Tahiti

Le 118 perle che punteggiano l’immenso oceano Pacifico e che compongono le agognate Isole di Tahiti, regalano bellezze naturali senza eguali, oltre all’esperienza di una cultura autentica e di un’accoglienza unica. Basti pensare che, tra queste, nella sola isola di Tahiti è possibile trovare spiagge di finissima sabbia bianca e suggestive e caratteristiche spiagge di sabbia nera di origine vulcanica.



Le spiagge candide e il surf - Oltre alle spiagge bianche della costa ovest, troviamo alcune zone dalla sabbia candida anche sulla zona peninsulare di Tahiti Iti (la “Piccola Tahiti”), tra cui, ad esempio la Plage de Maui. Sempre a Tahiti Iti troviamo uno dei luighi favoriti dai più temerari surfer del mondo. La spiaggia di Tehaupoo, infatti, è celebre per le sue incredibili onde ed è sede ogni estate della competizione internazionale di surf Billabong Pro, quest’anno dal 11 al 22 agosto 2017.



La sabbia nera - Tra le spiagge nere di maggior interesse turistico, troviamo Lafayette Beach, Taharuu beach (nell’area di Papara) e la spiaggia di Pointe Venus, punto di approdo di diversi esploratori e navigatori nella storia, tra cui anche Cook e Bouganville, e inconfondibile per il suo caratteristico faro che si staglia sulla fitta vegetazione dell’isola.



Il rosa e il blu - Su alcuni atolli dell’arcipelago delle Tuamotu, a circa 1 ora di volo da Tahiti, si trovano alcune bellissime spiagge di sabbia rosa. Sono celebri, ad esempio quelle di Tikehau, un piccolo atollo dalla magnifica laguna cristallina. E’ possibile visitare i piccoli motu (isolotti disabitati) che fanno parte dell’atollo con delle suggestive gite in barca con tanto di picnic sulla spiaggia per godere di tutti i colori della natura durante un’escursione in giornata. Un’altra perla per i magnifici colori delle sue spiagge è la poco lontana Rangiroa. L’isola vanta, oltre alla sua magnifica laguna blu, le famose spiagge rosa, da raggiungere in barca con un’escursione di mezza giornata.



