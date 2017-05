Comprare un’isola? Ecco cinque “occasioni”

Le abbiamo scelte dagli annunci del portale LuxuryEstate, sito internazionale specializzato nel mattone di prestigio.Dagli Usa alla Croazia, alcune “occasioni”, con relativi prezzi.



Shelter Island, in Montana - Shelter Island è un’isola da oltre 90mila metri quadrati nel cuore del lago Flathead, nel nord degli Stati Uniti. Al top del lusso, questo meraviglioso paradiso naturale include un bosco privato ed è lambito dalle acque turchesi e calme del più grande lago del Montana, che è anche uno dei più puliti al mondo. Chi vuole comprare questo gioiello di natura e lusso deve essere pronto a una spesa importante, dato che il prezzo richiesto è di quasi 27 milioni di euro. Nel prezzo è però compresa anche una grande villa con cinque camere da letto e otto bagni. Una dimora imponente, il cui ingresso vanta soffitti alti 15 metri e che affaccia direttamente sul lago. Nell’edificio si trova anche una cantina per i vini, un poligono di tiro al coperto e un molo privato.



Un paradiso alle Bahamas - Acqua cristallina, spiagge bianche e una rigogliosa vegetazione: sono le caratteristiche di Foot’s Cay, atollo privato all’interno dell’arcipelago delle Bahamas. Chi comprerà questo isolotto avrà a disposizione, oltre al molo principale, anche diversi attracchi per barche distribuiti lungo il perimetro e svariate lingue di sabbia. Nel prezzo richiesto di circa 15 milioni di euro sono incluse una moderna villa padronale, un tipico cottage per ospiti costruito secondo i più tipici standard tropicali della zona e un terreno di oltre 80mila metri quadrati. La casa principale si trova in cima alla collinetta che sormonta l’atollo: in 1.200 metri quadrati si trovano più di quindici stanze, di cui sette bagni e nove camere da letto. Non c’è spazio per la noia, neppure per chi vive su un’isola privata: i proprietari possono sfruttare il campo da tennis esterno e dedicarsi ad ampi bagni nelle calde acque dei Tropici, facendo snorkeling nella barriera corallina o, per i più temerari, immersioni subacquee.



Bass Island, un eden verde in Canada - Bass Island è l’isola più piccola del lago Muskoka, in Canada, ed è il connubio perfetto per i milionari che cercano la pace nel lusso e nel cuore della natura. La sua superficie di 44.500 metri quadri, in vendita per 7,4 milioni di euro, è interamente ricoperta da un bosco di abeti, a eccezion fatta della parte che ospita la villa inclusa nel costo. L’immobile conta 800 metri quadrati ed è stato progettato perché fosse in perfetta armonia con la natura circostante: per la sua costruzione sono stati importati materiali pregiati da tutto il mondo (compresa l’Italia per la pavimentazione) a partire dal legno di noce fino ad arrivare alle particolari vetrate. I fortunati paperoni che potranno acquistare quest’isola avranno a disposizione anche un’area spa con sauna finlandese e bagno turco. Oltre al rispetto per l’ambiente, non sono state tralasciate le ultime frontiere della domotica: pannelli termostatici digitali apposti in ognuna delle camere permettono infatti di regolare la temperatura attraverso uno smartphone.



Twichell Island, il sogno americano in Florida - Twichell Island si trova in Florida, negli Stati Uniti, ed è caratterizzata da acque chiarissime, alte palme e un clima tropicale. Per soli 5,5 milioni di euro il futuro proprietario comprerà, oltre all’isolotto, anche una caratteristica casa di legno per gli ospiti e una villa padronale di lusso. In mille metri quadrati si trovano cinque camere e altrettanti bagni: in cima alla dimora anche una meravigliosa terrazza e una torretta-osservatorio da cui godere della vista sulla laguna. E per chi non vuole rinunciare all’auto, è a disposizione perfino un garage con spazio per 15 veicoli.



Male Orjule la tua isola in Croazia - In Adriatico è in vendita l’isola croata di Male Orjiule, (il prezzo è top secret) caratterizzata da una tipica vegetazione mediterranea. Pini e ulivi ricoprono la sua superficie fino alla spiaggia bianca che porta direttamente al mare. Questa isola conta oltre 200mila metri quadrati, di cui la metà appartiene allo Stato croato, che però la affitta a sua volta per 15mila euro l’anno. Sull’atollo si trova una grande villa da 600 metri quadrati e due proprietà più piccole da circa 400 metri quadri.