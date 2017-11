Le isole da sogno che ci riempiono gli occhi di colore

Le prime giornate grigie dell’autunno portano con sé il desiderio profondo di un tuffo nei colori , magari in luoghi in cui il mare è grande protagonista. Ecco dieci paradisi in cui la natura si è divertita a creare panorami da incanto, tutti da sognare e, perché no, in cui pianificare una prossima vacanza .

ISOLE COOK – POLINESIA - Un arcipelago nell’Oceano Pacifico meridionale, composto da 15 piccole isole la cui superficie complessiva è di appena 240 km². La capitale Avarua si trova sull’isola di Rarotonga, nella parte settentrionale dell'arcipelago. Muri Beach-Rarotonga



NUOVA CALEDONIA – E’ una collettività francese d'oltremare, situata nell'Oceano Pacifico sudoccidentale, a circa 1.500 km a est dell’Australia. Il suo capoluogo è Numea, nella zona sud-occidentale dell'Oceano Pacifico.



NUKU HIVA - ISOLE MARCHESI – Le Marchesi sono un gruppo di isole vulcaniche, il più settentrionale del territorio d'oltremare della Polinesia francese, situato a sud dell'equatore nell'oceano Pacifico. L’isola più grande è Nuku Hiva, dove si trova Taiohae, il capoluogo amministrativo.



KAUAI NAPALI - HAWAII - E’ l'isola geologicamente più antica delle Hawaii: ha origini vulcaniche, una struttura molto montuosa ed è la quarta per dimensioni dell’arcipelago. E’ conosciuta anche con il soprannome “The Garden Island”, l’isola giardino.



ATOLLO DI ARI - MALDIVE – E’ una delle mete più amate e celebri del mondo, frequentato soprattutto dagli appassionati delle attività subacquee. È composto da 82 isole,18 delle quali abitate da un totale di 14.819 abitanti. Le terre emerse coprono appena 8,30 degli oltre 2.271,75 km² dell'atollo.



NUSA PENIDA ISLAND - BALI - INDONESIA - Nusa Penida sorge a sud-est di Bali, Fa parte delle Piccole Isole della Sonda ed è una destinazione ancora poco conosciuta dai turisti. E’ un vero paradiso per gli appassionati di sport marini: in particolare Manta Bay è un celebre sito di immersioni in cui nuotare con esemplari giganti di questa specie.



GALAPAGOS – ECUADOR - Sono un arcipelago di tredici isole vulcaniche situate nell'Oceano Pacifico, a circa 1.000 chilometri dalla costa occidentale dell'America del Sud. Sono terre molto antiche e questo fatto, insieme alla lontananza da altre terre (si trovano in pieno Oceano Pacifico), ha permesso la sopravvivenza fino ad oggi di animali che altrove non sono mai arrivati, o si sono estinti.



ISOLA DI PASQUA - Situata nel Pacifico meridionale, è un altro luogo remoto e difficile da raggiungere. Il suo isolamento ha contribuito a preservare le celebri statue Moai, le sculture simbolo dell’isola scavate nella roccia vulcanica.



MOOREA – POLINESIA FRANCESE - E’ un'isola vulcanica appartenente all’arcipelago delle Isole della Società, situato a circa 18 km a nord-ovest di Tahiti. In tahitiano il suo nome significa "ramarro giallo": ospita la più grande barriera corallina del mondo, anche se l'eco-sistema è composto da 3.000 distinte barriere.



BORA BORA – POLINESIA FRANCESE – Appartiene al gruppo delle Isole Sottovento, nell'Oceano Pacifico. L'isola principale ha una curiosa conformazione: sorge al centro di una laguna, circondata a nord e a est da due lunghi motu, rilievi sabbiosi appena emergenti dal livello del mare, A nord-est la barriera corallina affiora con piccoli motu, separati da brevi tratti di mare di poca profondità.