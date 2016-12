Guerre stellari, vai in vacanza con Dart Fener

Guerre stellari più che un ciclo di film è un mito indiscusso dell'immaginario collettivo, creato dal geniale George Lucas che diede vita a questo mondo immaginario in sei pellicole che conseguirono un successo a dir poso strepitoso. I primi tre film furono prodotti dal '77 all'83 e costituiscono ancora oggi la cosidetta trilogia originale.



Quattro miliardi di dollari d'incassi - Gli elementi, le invenzioni, i gadgets, i personaggi, le ambientazioni dei tre film furono talmente replicate e spesso copiate che Lucas si decisa a tentare il bis: dal 1999 al 2005 ecco quindi la seconda trilogia che in pratica racconta gli antefatti della prima saga. Star Wars ha conquistato ben otto premi Oscar oltre ad aver incassato la cifra spaventosa di oltre quattro miliardi di dollari.



Prossimamente sui nostri schermi - Ed ecco che la Walt Disney, dopo aver acquisito la Lucasfilm ha dato il via alla terza parte della saga: il primo, attesissimo film uscira il 16 dicembre in Italia e si chiamerà Star Wars, il Risveglio della Forza. Per i tanti amanti di Guerre Stellari, Homeaway ha individuato alcune abitazioni, sulla nostra Terra, molto somiglianti a quelle dell'Impero intergalattico. Ideali pe chi non può fare a meno di immergersi a 360 gradi nelle atmosfere della sua saga preferita.