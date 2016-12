Giro del mondo tra canyon e deserti: che spettacolo!

Veri paradisi per gli appassionati di arrampicata e trekking in tutto il mondo, adatti per ogni budget e periodo di viaggio, tenendo presenti le indicazioni sul miglior momento per prenotare come consiglia Skyscanner. In media conviene prenotare circa 20 settimane prima della partenza, quando si spende circa l’11% in meno rispetto al costo medio del biglietto.



1.Deserto del Sahara, Africa - Il più grande deserto caldo del mondo, e anche il più famoso. Il Sahara affascina da centinaia di anni tutti quelli che si avventurano tra le sue dune roventi, estese a perdita d’occhio dall’Atlantico al Mar Rosso.



2.Salar de Uyuni, Bolivia - Voliamo in America Latina, dove su un altopiano a ben 3650 metri di altezza si trova la più grande distesa salata del mondo: stiamo parlando del deserto Salar de Uyuni, oltre 10.000 chilometri quadrati tinti di bianco che in passato erano ricoperti di acqua, ma oggi risplendono al sole freddo della Bolivia. Una vera magia.



3.Deserto di Atacama, Cile - Stretto tra le Ande e la Cordigliera della costa cilena sul Pacifico, il deserto di Atacama è famoso per essere in assoluto il luogo più asciutto del mondo: la protezione delle montagne impedisce la formazione di nubi, quindi da queste parti la pioggia è davvero un fenomeno straordinario.



4.Valle dei Calanchi, Italia - Un vero e proprio canyon al centro dello Stivale, quello che si stende ai piedi del cucuzzolo dove sorge uno dei Borghi più belli d’Italia: Civita di Bagnoregio. Siamo nel Lazio, nella cosiddetta Valle dei Calanchi, un luogo magico con vallamenti argillosi scavati dall’erosione del tempo, che al tramonto si accendono di colori unici.



5.Deserto del Rajasthan, India - Noto anche come Gran Deserto Indiano o come deserto del Rajasthan, dal nome dello Stato in cui vi si trova la parte più vasta, il deserto di Thar è il settimo al mondo per estensione. Una distesa di oltre 200.000 chilometri quadrati nella zona settentrionale del subcontinente, i cui colori, come quelli di tutta l’India, fanno innamorare al primo colpo.



6.Petra , Giordania - È vero, non è un deserto e neanche un vero e proprio canyon, ma un incredibile luogo nella roccia, ma parlando di paesaggi rocciosi spettacolari Petra no poteva certo mancare. Un’incredibile città scavata nella pietra, Patrimonio UNESCO e fiore all’occhiello della Giordania.



7.Wadi Rum, Giordania - La valle di Wadi Rum è uno di quei posti che tolgono il fiato: montagne di sabbia, canyon profondissimi, colori che si mischiano e cambiano con la luce, rocce che creano forme incredibili e millenni di storia che sembrano emanare da ogni centimetro di questo monumento naturale unico al mondo.



8.Deserto del Gobi , Mongolia - Eccoci al cospetto di un altro gigante della categoria, il secondo più grande del mondo: lo spettacolare Deserto del Gobi, che copre una zona vastissima dell’Asia Centrale con al suo interno una grande varietà di paesaggi e climi.



9.Deserti del Sudan - Il Sudan, grande stato dell’Africa nord,orientale, conta al suo interno diversi deserti, tutti bellissimi e caratterizzati da panorami unici fra dune di sabbia dorata, distese di pietra scavata da antichi torrenti, fresche oasi e scorci da sogno.



10.Gole dell'Alcantara, Sicilia - Uno spettacolo di canyon, fra speroni di roccia lavica, tunnel scavati dal tempo e dall’acqua e gole sinuose alte oltre i 20 metri, in cui perdersi per un po’ in una lunga e panormica camminata: questo ed altro sono le bellissime Gole dell’Alcantara. Una meraviglia naturale tutta italiana, in Sicilia, adatta anche a budget più contenuti.



11.Corta Atalaya, Spagna - Restiamo in Europa, e precisamente nella bella Andalusia. Qui, nei pressi di Huelva troviamo Corta Atalaya, una tra le più grandi miniere a cielo aperto del mondo. Di forma ellittica, profonda circa 350 metri e lunga più di 1 chilometro, oltre ad essere una testimonianza del passato oggi è anche uno spettacolo naturale da non perdere.



12.Grand Canyon, Stati Uniti - Il Canyon con la “C” maiuscola, che di certo non ha bisogno di presentazioni. Questo spettacolo incredibile di roccia scavata dal fiume Colorado si estende per oltre 400 chilometri in Arizona, e il suo punto più profondo raggiunge quasi i 2 chilometri di altezza.



13. Canyon di Horseshoe Bend, Arizona - Restiamo negli USA per scoprire un altro favoloso canyon creato dal fiume Colorado in Arizona. Il nome dice tutto, visto che questa gola ha una forma che ricorda molto un ferro di cavallo (in inglese horseshoe), con l’acqua che circonda un alto sperone roccioso creando un gioco di colori molto suggestivo.



14.Oasi di Huacachina, Peru - Sembra di essere in Marocco, e invece siamo a un’ora dal Pacifico. Qui, circondata da dune sabbiose color miele nella parte più settentrionale del Deserto di Atacama sorge Huacachina, un villaggio formatosi intorno a un lago naturale e circondato da vegetazione lussureggiante.



15. Quebrada de la Troya, Argentina - Nella bellissima provincia argentina de La Rioja si trova questa spettacolare formazione di montagne inclinate da ovest verso est. Un sentiero di circa 10 chilometri le attraversa mostrando ai camminatori paesaggi rocciosi che sembrano avere vita propria.



16.Arches National Park, Stati Uniti - Di nuovo in USA per scoprire le meravigliose sculture naturali dell’Arches National Park, create dal sovrapporsi di livelli di roccia antichi milioni di anni. La più famosa è la “statua” della regina egizia Nefertiti, che si eleva a svariati metri di altezza e sembra stare in bilico su questo mare di pietre rosse.



17.Gole del Verdon, Francia - Anche la vicina Francia offre scenari rocciosi di grande fascino per gli amanti di scalate, della canoa e di molti altri sport estremi. Le gole del Verdon, in Provenza, sono infatti una meta ideale per chi ama la natura selvaggia, con i loro pendii verdissimi che circondano il fiume a fondo valle e le maestose pareti rocciose stagliate contro il cielo.



18.Vermillion Cliffs, California - Non c’è che dire, il fiume Colorado offre un numero davvero infinito di attrazioni mozzafiato. Tra queste spiccano le Vermillion Cliffs, maestose pareti scoscese che si innalzano nel deserto californiano, rese ancora più affascinanti dai riflessi rossi e blu causati dal ferro e altri minerali presenti nelle rocce.



19. Deserto del Karakum, Turkmenistan - Siamo nell’Asia Centrale, in quella parte di mondo non ancora troppo esplorata e piena di posti incredibili e scenari naturali indimenticabili. Il deserto del Karakum occupa oltre i due terzi di tutta la superficie del Turkmenistan ed è un deserto speciale per via della cosiddetta “Porta dell’Inferno”: un cratere artificiale creato per estrarre petrolio dal terreno e al quale è stato dato fuoco, per evitare che le esalazioni di metano deteriorassero l’ambiente.



20. Monument Valley , Stati Uniti - Per finire, un altro luogo che si presenta da sé, non solo per la sua bellezza, ma anche per le decine di film che lo hanno fissato per sempre nell’immaginario avventuroso del West americano. Vedendolo dal vivo, non si fatica a capire come mai.