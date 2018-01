Evoluzione della specie: il Narciso viaggiatore

Il cosmico interrogativo, mi faccio un selfie o no, ha una sola risposta: ovvio che sì. Un viaggiatore italiano su dieci ammette che il primo pensiero all’arrivo in hotel è farsi un selfie da condividere con un hashtag sui social media per vantarsi del proprio viaggio.



Il Narciso tecnologico - Una nuova ricerca di Hotels.com Mobile Travel Tracker, un'azienda leader nel settore delle prenotazioni alberghiere online, ha evidenziato una nuova tendenza dei millennial, che ci rivela un paese di edonisti: l'italiano medio in vacanza trascorre 38 minuti al giorno sui social media, con Facebook (67%), Instagram (28%) e WhatsApp (38%) tra i principali canali scelti per vantarsi con gli amici a casa. L'11% dei viaggiatori sceglie il proprio hotel in base ai post che può pubblicare sui social media per condividere i dettagli del proprio viaggio.



Selfie o paesaggio? - In quanto generazione amante di filtri e selfie-stick, quasi metà degli intervistati (40%) di età compresa tra 18 e 29 anni ammette che in vacanza preferirebbe pubblicare un selfie piuttosto che una foto con i propri cari (37%), magari con l'hashtag #savage. E non solo: più uomini (18%) che donne (10%) hanno ammesso che amano farsi foto mentre si divertono. Tuttavia, esistono ancora alcuni appassionati di natura o cultura che preferirebbero condividere un paesaggio o un luogo di interesse (37%) piuttosto che un selfie (27%).



Panorami dalla cucina - Tanto che il 14% degli italiani ammette di navigare con i dispositivi mobili per oltre quattro ore al giorno durante un viaggio, spesso più interessato al piccolo schermo che al paesaggio della spiaggia. Le foto di cibo sono al primo posto (31%) tra i contenuti che i viaggiatori maggiormente attivi sui social più amano condividere dei loro viaggi. Questa categoria di viaggiatori condivide immagini di #foodporn a chi è chi bloccato a casa davanti al solito piatto di pasta, pubblicando prelibatezze da tutto il mondo.



Lo smartphone innanzitutto - La nuova ricerca rivela inoltre che quasi un quinto degli italiani (17%) sostiene che non si divertirebbe in vacanza senza il proprio smartphone, mentre uno schiacciante 95% ammette che vorrebbe avere sempre con sé uno smartphone in spiaggia. I viaggiatori sono addirittura più terrorizzati all'idea che il telefono possa scaricarsi (10%) che non di perdere un volo. Il 5% dichiara invece di aver paura di perdere il proprio dispositivo mobile (#FOMMO, Fear Of Missing My Mobile).