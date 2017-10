Ecco come risparmiare viaggiando in aereo

Si tratta di uno studio portato a compimento da Skyscanner che ha considerato i prezzi dei voli nell'arco degli ultimi tre anni, in modo da minimizzare l'impatto di festività e fatti di cronaca. Inoltre, i dati sul risparmio sono basati sul confronto con il prezzo medio di una determinata tratta, escludendo quindi gli estremi. Tra i paesi più gettonati dagli italiani sono Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cuba, Francia, Germania, Spagna. Ma ecco in sintesi i risultati.



Quando viaggiare - Il mese più economico per viaggiare dall'Italia risulta novembre, quando i biglietti costano circa il 16% in meno rispetto al prezzo medio. In particolare, la settimana più economica è la numero 47 (l'ultima di novembre), quando volare dall'Italia costa più del 20% in meno rispetto al prezzo medio.



Quando prenotare - Lo studio ha evidenziato che il miglior momento per prenotare risulta essere 20 settimane prima della partenza, quando si spende circa l'11% in meno rispetto al costo medio del biglietto. Tuttavia, anche acquistando il biglietto fra 7 e 10 settimane prima il risparmio si aggira sul 10% rispetto al costo medio del volo.



Compagnie low cost o di bandiera - In base ai dati analizzati, per risparmiare circa il 14,5% sul costo medio del biglietto aereo di una compagnia low cost basterebbe prenotare con 6 settimane di anticipo, mentre nel caso di un volo con una compagnia di bandiera sarebbe meglio acquistare il biglietto circa 13 settimane prima, con un possibile risparmio di quasi il 12% in confronto alle tariffe medie.



Quando prenotare un volo nazionale, a breve e a lungo raggio - Secondo lo studio, prenotare un volo nazionale in Italia con 1 mese di anticipo rispetto alla data di partenza consente un risparmio di circa il 17,4% rispetto al costo medio del biglietto. Il mese più conveniente per volare in Italia è febbraio, circa il 17% più economico rispetto alla media annuale, mentre agosto si conferma il periodo più caro con costi quasi il 30% più alti. Tuttavia, la settimana più vantaggiosa dell'anno in assoluto sarebbe la terza di gennaio, mentre la meno economica è la settimana di Natale (la numero 51).



Voli a breve raggio - Per i voli a breve raggio, Skyscanner rivela che il periodo migliore per prenotare è 9 settimane prima della partenza (poco più di due mesi). In questo modo si spende circa il 15,6% in meno rispetto al prezzo medio. Il mese più vantaggioso è novembre (-18,2%), in particolare la terza settimana (-23,6%), mentre quello più costoso è ancora una volta agosto (+30%), soprattutto la seconda settimana (+37,5%).



Voli di lungo raggio - Secondo i dati Skyscanner, per avere il maggior risparmio sui voli a lungo raggio sarebbe bene prenotare circa 4 mesi e mezzo prima (18 settimane), prediligere i viaggi in maggio – circa il 15% più economici - ed evitare quelli ad agosto (mediamente del 18,4% più costosi).