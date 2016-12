Da Roma al Messico con Bond: le location di Spectre

Monica Bellucci e Daniel Craig a Roma<br />

E' forse il più atteso film dell'anno e uscirà il 5 novembre nelle sale cinematografiche italiane. Stiamo ovviamente parlando di Spectre l'ultima fatica di 007, alias James Bond, presentato in anteprima a Londra pochi giorni fa. Una trama all'insegna di un messaggio misterioso che catapulta Daniel Craig in giro per il mondo, da Città del Messico durante la Dia de los muertos, fantasmagorica e macabra festa dei morti, fino a Roma, riuscendo a incontrare la bella Monica Bellucci, che interpreta il ruolo di moglie di un boss, fino a combattere, tra colpi di scena e pericoli mortali, contro la sempiterna. Misteriosa e spietata organizzazione Spectre.



Auto distrutte per 30 milioni di euro- Le locations di questo film in predicato di sbancare tutti i record d'incassi sono state molte e tutte all'insegna dell'estrema suggestione. Cominciando da una Roma strepitosa, in cui gli inseguimenti di 007 che riescono a sfiorare San Pietro, fanno degli argini del fiume una pista per bolidi impazziti; dove il Museo della civiltà Romana è lo sfondo di una sparatoria. A proposito di inseguimenti, una curiosità : durante le riprese sono state distrutte 10 Aston Martin e decine di altre auto per una valore complessivo di oltre 32,5 milioni di euro.



Location al top - Scene mozzafiato sono state girate in Marocco, nelle suggestive località di Erfoud e Ouida e a Tangeri; a tremila metri d'altezza in Austria, nella stazione sciistica di Solden, nel villaggio di Betilliach e sul lago di Altausee. Londra ha fornito gli scenari storici di Westminster, quelli aristocratici di Blenheim Palace nell'Oxfordshire e quelli altoborghesi del lussuoso quartiere di Notting Hill.