Le location del "Trono di spade" diventano itinerari turistici

Ecco di seguito i tre itinerari tra gli scenari del Trono di spade elaborati da skyscanner.



SPAGNA- Le tre nuove ambientazioni utilizzate per girare alcune delle scene della quinta serie - l'Alcazar di Siviglia (Los Jardines del Agua, Dorne), la Plaza de toros de Osuna (Arena Meereen) e il Ponte Romano di Cordoba (Ponte di Volantis) - sono a distanza di un'ora d'auto l'una dall'altra, per cui possono essere facilmente visitabili nell'arco di un weekend. Fra l'altro, Osuna ha aperto la propria plaza de toros ai visitatori proprio dopo l'interesse suscitato dalle riprese della quinta serie, mentre alcuni ristoratori locali hanno introdotto menù tematici per gli appassionati de Il Trono di Spade. Le tre location sono vicine a ben quattro aeroporti (Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Malaga) per cui permettono tour personalizzabili sulla base delle rotte più economiche dal proprio aeroporto di partenza.



IRLANDA DEL NORD - Solo una nuova ambientazione nella quinta serie, ma ben otto location già apparse nelle serie precedenti. Molte delle location sono vicine fra loro per cui è possibile realizzare un unico tour o scegliere percorsi diversi mantenendo come base Belfast (aeroporto di riferimento per questo itinerario). Ad esempio, si può optare per un tour a nord di Belfast per vedere una nuova location e sei “vecchie”: Magheramorne (Casa Austara e il Castello Nero), le Dark Hedges (l'incredibile strada da Approdo del Re), Cushendun (Le Terra della Tempesta), la baia di Murlough (Le Isole di Ferro), Ballycastle, Ballintoy (Porto Nobile), Larrybane (anch'essa parte delle Terra della Tempesta) e la spiaggia di Downhill (Spiaggia del Rogo dei Sette Dei): circa 210 km (o 310 km se si rientra a Belfast a conclusione dell'itinerario). Oppure si può scegliere un percorso più breve a sud di Belfast verso il castello di Ward (Invernalia) ed il Parco Nazionale di Tollymore (Boschi del Nord), con rientro a Belfast, per un totale di circa 148 km.



CROAZIA- Ben dieci location, di cui cinque apparse per la prima volta nella quinta serie, si concentrano intorno ai due poli di Spalato (le “nuove”) e Dubrovnik (le “vecchie”), per cui si può scegliere di visitarle durante un unico weekend lungo, scegliendo magari di arrivare in un aeroporto e ripartire da un altro, oppure di distribuirle in due weekend. Si può ad esempio volare a Spalato (Approdo del Re) e visitare la Fortezza di Clissa, Sibenico (Braavos) e l'incantevole Parco Nazionale di Krka, in un tour di circa 200 km (incluso il tragitto di rientro a Spalato). Un'altra opzione è, invece, quella di volare a Dubrovnik per visitarne la città vecchia (Approdo del Re), le mura con Torre Minčeta (Casa degli Eterni), la Fortezza di Lovrijenac (La Fortezza Rossa) ed i vicini Arboreto di Trsteno (Giardini di Approdo del Re) e Stagno (Approdo del Re), in un tour di poco più di 100 km in totale, prendendo magari un traghetto per vedere poi l'isola di Lokrum (Quarth). La Croazia è la scelta perfetta per chi vuole approfittare dei weekend autunnali. Inoltre, si tratta di un'ottima opzione per bilanciare mare, monumenti e parchi in un unico viaggio.