Città del Messico: il favoloso mondo di Frida

La Casa Azul - Casa Azul è stata la dimora di Frida Kahlo ed è ora un museo a lei dedicato dopo la sua morte, avvenuta nel 1954. È qui che la pittrice è nata e ha vissuto fino alla fine. Il museo racchiude una collezione di opere di Frida Kahlo, Diego Rivera e altri artisti, insieme a opere d'arte popolare messicana appartenuti alla coppia, manufatti pre-ispanici, fotografie, cimeli, oggetti personali e tanto altro. Secondo le testimonianze, la casa ha mantenuto in gran parte l'aspetto che aveva nel 1951 e oggi è uno dei musei più famosi di Coyoacan e tra i più visitati di Città del Messico. Proprio accanto a casa Azul ecco il Diego Rivera Studio Museum, la casa/studio di Diego Rivera, dove si possono ammirare i suoi strumenti di lavoro come pennelli e pigmenti, opere pre-ispaniche e oggetti personali. Le due case sono collegate tra loro da un ponte, che simboleggia il legame di passione tra i due. All'interno, le loro camere da letto, i laboratori e altri spazi visitati da personaggi come Andre Breton, María Felix, Pablo Neruda, Dolores Del Río, Nelson Rockefeller e Lazaro Cardenas. C'è poi il museo Dolores Olmedo, aperto nel 1994, che ha il suo fiore all'occhiello nella collezione di opere di Frida Kahlo e Diego Rivera che raccoglie più di 150 lavori realizzati dalla coppia, così come più di 900 reperti archeologici che fanno rivivere al visitatore le diverse e antiche culture messicane.



Parque Frida Kahlo – Ma ci sono modi anche più rilassanti e immediati per immergersi in quell'atmosfera follemente creativa di cui Frida Kalho fu interprete e protagonista: ad esempio il Parque Frida Kahlo, con la bella statua in bronzo di dimensioni reali di Frida, che indossa il tradizionale abito tehuana. Di fronte alla statua si trova una grande e suggestiva fontana con la scultura di una donna rannicchiata su se stessa. Parque Frida Kahlo è rinomato per la sua tranquillità, ed è il luogo ideale per un rilassante passeggiata. Nei weekend si tengono spesso eventi culturali e ricreativi adatti alle famiglie. E, unendo l'utile al dilettevole ecco alcuni luoghi pittoreschi, popolari e gustosissimi frequentati da Frida, come il Mercado de Coyoacan che si trova ad appena a qualche isolato a nord della piazza principale di Coyoacan, il quartiere dove Frida Kaho visse gran parte della sua vita. Il mercato è un ampio spazio ricco di bancarelle colme di prodotti freschi provenienti da Central de Abasto, un'area di 800 acri che fornisce la percentuale più alta di prodotti alimentari di tutto il paese.



Mercati e gastronomia– E a sud di Città del Messico, nel cuore del quartiere Xochimilco, si trova uno dei più tradizionali mercati della città. Parte integrante della quotidianità per gli abitanti locali, si rivela senz'altro un'esperienza inusuale per i visitatori. Avventuratevi al suo interno e fatevi sedurre dai suoi frutti colorati, dalle bancarelle con prodotti alimentari tipici, l'immensa varietà di piante e fiori e giocattoli. Camminare lungo la via principale del mercato è il modo migliore per avvicinarsi alla cultura gastronomica locale. Verrete sicuramente attirati dai grandi vasi d'argilla contenenti mole – una salsa preparata con più di 30 ingredienti, la cui base è composta da una miscela di salsa chili e spezie. Sempre nella zona di Città del messico frequentata dalla grande artista , a soli cinque isolati dal museo di Frida Kahlo, Los Danzantes è un ristorante in cui potrete assaggiare la cucina tradizionale messicana, a base di ingredienti locali e di stagione. Il ristorante offre cene con un'emozionante vista sul Jardin Centenario ed è inoltre fra i fondatori dell'iniziativa globale Slow Food in Messico, che promuove la produzione sostenibile di alimenti di qualità.



