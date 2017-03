Boschi e foreste; ecco i più suggestivi del mondo

Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo 1 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Polonia - La Foresta Storta di Gryfino 2 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo La Foresta Blu di Hallerbos – Belgio 3 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Le luci straordinarie intorno ai boschi di Maramures – Romania 4 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Parco Naturale di Gorbea - Paesi Baschi - Spagna - Il bosco di faggi di Otzarreta 5 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Il Lago Herrenwiesersee a Forbach nella Foresta Nera, in Germania 6 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo La Foresta Sommersa del Lago Kaindy - Kazakistan: gli alberi sembrano, letteralmente a testa in giù. 7 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Foresta di Bambù- Kyoto – Giappone 8 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Foresta pluviale dell’Amazzonia, polmone del mondo 9 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo Kelp Forest - Monterey Bay Aquarium - California - USA - Una straordinaria foresta di alghe sottomarine 10 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo I millenari alberi carbonizzati degli ardori del clima nella Dead Tree Forest – Namibia 11 di 11 Istockphoto Istockphoto Si fa presto a dire bosco: i più particolari del mondo La foresta pietrificata del Tsingy de Bemaraha National Park - Madagascar leggi dopo slideshow ingrandisci

FORESTA STORTA – GRYFINO - POLONIA - E’ un bosco davvero curioso, situato nella Polonia Occidentale, e un vero mistero della botanica, in cui tutti gli alberi crescono incurvati nel medesimo verso. Si tratta di una piccola foresta che ricopre una trentina di ettari, con circa 400 alberi tutti con una bizzarra forma a C che non trova ancora una spiegazione scientifica soddisfacente. Non è escluso che dietro tutto questo ci sia la mano dell’uomo, intervenuto nella prima fase dello sviluppo di queste piante (tutte hanno circa ottanta anni) per modellarle nella crescita e ottenerne legno da costruzione per le navi.



LA FORESTA BLU DI HALLERBOS – BELGIO – Si trova non lontano dalla città di Halle, tra le Fiandre e la Vallonia, a poca distanza da Bruxelles; verso la metà di aprile si trasforma in un tripudio di sfumature blu grazie alla fioritura di un tappeto di giacinti selvatici. Con i suoi 552 ettari di estensione, il bosco durante le settimane di fioritura diventa un vero e proprio luogo magico, capace di attirare migliaia di visitatori.



BOSCHI DI MARAMURES – ROMANIA - La regione di Maramures è situata nel nord della Transilvania, al confine con l’Ucraina, ed è un’area molto montuosa, ricca di foreste e di valli. Il paesaggio offre scenari mozzafiato e boschi incantevoli: proprio la ricchezza di legno ha favorito lo sviluppo di importanti attività artigianali, tra cui le famose chiese lignee con torri alte anche 70 metri, costruite ad incastro, senza l'utilizzo di chiodi.



PARCO NATURALE DI GORBEA - PAESI BASCHI - SPAGNA – Questo parco naturale, il più grande dei Paesi Baschi, è ammantato di boschi che ospitano numerose specie di animali, tra cui il falco pellegrino. Particolarmente suggestiva è la foresta di faggi di Otzarreta: i suoi magnifici colori e soprattutto la forma degli alberi, coperti di muschio e che si sviluppano soprattutto verso l'alto, hanno portato questa foresta a meritarsi il nome di "Bosco incantato".



FORESTA NERA - GERMANIA - E' un'area montuosa di origine paleozoica, situata nella parte sud-occidentale della Germania. L'intera area è compresa in due parchi naturali: il primo comprende la parte centro-settentrionale mentre l'altro si estende nella regione meridionale, grandi rispettivamente 3.750 km² e 3.700 km². Sono i due maggiori della Germania per grandezza.



FORESTA SOMMERSA - LAGO KAINDY - KAZAKISTAN - In questo incantevole lago, situato a 2000 metri di quota si trova un bosco unico e surreale, composto da abeti rossi asiatici che spuntano, per così dire a testa in giù, direttamente dalle acque turchesi. In realtà dall'acqua spuntano solo i tronchi, mentre le fronde si sviluppano sotto la superficie dell'acqua. Il fenomeno è dovuto a un terremoto che nel 1911 ha causato l'allagamento della valle: le acque gelide hanno provocato l'ibernazione dei tronchi, che sono così rimasti eretti, mentre sotto la superficie dell'acqua le alghe hanno creato una sorta di chioma.



FORESTA DI BAMBÙ - KYOTO – GIAPPONE - Un intero bosco composto interamente da piante di bambù: siamo a Sagano, nella regione montuosa di Arashiyama, non lontano da Kyoto. E' un luogo quieto e quasi mistico, in cui passeggiare in silenzio, ascoltando il suono del vento che si insinua tra i fusti protesi verso l'alto, con un suono magico.



FORESTA PLUVIALE DELL’AMAZZONIA – E’ una gigantesca foresta pluviale tropicale che si estende per circa 5,5 milioni di chilometri quadrati. Il 65% si trova nel territorio del Brasile, ma si estende anche in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana francese. La ricchezza di flora e fauna ne fanno una regione di valore biologico inestimabile, ma questa immensa area boschiva è anche il polmone verde del pianeta: per questo la deforestazione in corso dagli anni Quaranta del secolo scorso, è considerata una vera tragedia dagli effetti potenzialmente catastrofici.



KELP FOREST - MONTEREY BAY AQUARIUM - CALIFORNIA - USA - Una vera e propria foresta sottomarina da ammirare restando comodamente all'asciutto dietro a un vetro: siamo al Monterey Bay Aquarium, In California. L'acquario, fondato nel 1984, ha un osservatorio sommerso con una parete vetrata alta oltre 8 metri, dalla quale ammirare la rigogliosa foresta composta da oltre 80 specie di alghe diverse.



DEAD TREE FOREST – NAMIBIA – All’interno del Parco Naturale di Namib-Naukluft si trova una regione desertica chiamata Dead Vlei, il cui significato letterale è Palude Morta. Un tempo qui scorreva un fiume, deviato 900 anni fa dai movimenti delle dune di sabbia, che in questa zona raggiungono anche i 400 metri di altezza. La zona, rimasta completamente arida, è stata letteralmente bruciata dal clima ardente: sono ancora presenti gli scheletri anneriti di un centinaio di alberi, tutti ultra- millenari.



TSINGY DE BEMARAHA NATIONAL PARK - MADAGASCAR - Il Parco nazionale Tsingy di Bemaraha è una riserva naturale che si trova nel Madagascar occidentale. Il parco, creato nel 1997, comprende la parte meridionale del massiccio calcareo degli Tsingy di Bemaraha; gli tsingy sono caratteristiche formazioni rocciose calcaree dall'aspetto a guglia, che fanno assomigliare la zona a una foresta pietrificata.