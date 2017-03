Appuntamenti con le Fiandre in fiore

Floralia Bruxelles - Floralia Brussels 2017 è la 14° edizione della Mostra Mercato di Primavera che si svolge nei giardini e nelle serre del Castello di Groot-Bijgaarden dal 7 aprile al 7 maggio. Come ogni anno, oltre un milione e mezzo di tulipani, giacinti, narcisi e giacinti a grappolo sono stati piantati a mano dai giardinieri del castello ai piedi degli antichi alberi che si trovano nei 14 ettari del parco. Nelle serre ha luogo una prestigiosa mostra di composizioni floreali e piante decorative. Durante le quattro settimane della mostra-mercato, gli amanti dei fiori avranno l'opportunità di scoprire 500 varietà di piante diverse, tra cui 400 varietà di tulipani, ad alcune delle quali non è ancora stato dato un nome.



Serre Reali di Laeken - L'architetto di Leopoldo II, Alphonse Balat potrebbe essere descritto come un precursore dell'Art Nouveau. Gli sono serviti vent'anni per completare il suo complesso di metallo e vetro delle serre di Laeken. Nel frattempo i giardinieri del re hanno setacciato tutto il mondo alla ricerca di rare ed esotiche specie di fiori e alberi. Più di cento anni dopo, il pubblico può ancora ammirare queste meraviglie del regno vegetale: una volta l'anno, nella stagione della fioritura, le serre vengono aperte al pubblico in modo tale che ogni persona possa godere dei loro incantevoli colori e inebrianti profumi.



L’incredibile Bosco blu - La Foresta Blu, ovvero Hallerbos, è un'estesa foresta di sequoie giganti che si trova tra Zenne e Zonien, a poco più di mezz'ora da Bruxelles. Hallerbos è molto famosa e amata per il suo tappeto blu creato dalle campanule in fiore, che sbocciano nella seconda metà di aprile. Il modo migliore per scoprire la Foresta di Halle è quello di fare delle lunghe e rilassanti passeggiate in compagnia della Hallerbos Hiking Map, ma è possibile anche prenotare delle visite guidate. La data esatta della fioritura cambia leggermente di anno in anno, conviene controllare sul sito prima di pianificare la visita - anche se la foresta è sempre bella da percorrere.



Giardino Botanico di Meise - Il Giardino Botanico Nazionale Belga è uno dei maggiori giardini botanici europei. A soli 3 km dal celebre Atomium, si trova a breve distanza da Bruxelles. Vero e proprio paradiso per gli amanti delle piante e della natura, questo sito storico si estende per oltre 92 ettari. Oltre a meravigliosi alberi secolari, potrai scoprire piante tropicali custodite nel Palazzo delle Piante, un complesso di serre collegate tra loro che si estende per un ettaro: orchidee, alte palme, cactus spinosi e molti fiori esotici. Nella Casa dell'Evoluzione si possono scoprire le origini della vita sulla Terra, tra fanghi bollenti e menu dei dinosauri. All'esterno una profusione di piante : collezioni di rododendri, conifere, aceri, piante officinali, magnolie, peonie e molto altro ancora. In ogni stagione un tappeto di vivaci colori e fragranti profumi accompagnano la visita.



