Riviera Romagnola, la madre di tutte le vacanze

Tutto ha avuto inizio a Rimini nel 1843, con la nascita del primo stabilimento balneare che di fatto ha inaugurato la “belle epoque” turistica del Mar Adriatico. Da allora la Riviera è cresciuta e si è imposta come uno dei distretti balneari più all’avanguardia d’Europa, grazie alla sua offerta per tutta la famiglia.Certo: il mare tranquillo, la mitica ospitalità sono carte importanti. In pratica Una spiaggia lunga 110 chilometri, dolcemente digradante verso il mare, da cui si può godere di splendide albe, vigilata da un esercito di 800 bagnini e su cui si affacciano oltre 1.400 stabilimenti balneari, veri e propri salotti “full optional” vista mare. E, alle spalle, parchi divertimento, ristoranti, discoteche, musei curiosi, dolci colline e suggestivi borghi. E’ la cartolina della Riviera Romagnola, la spiaggia degli italiani per antonomasia.



La Riviera dei parchi - Tra Ravenna e Cattolica si sviluppa la Riviera dei Parchi, il più grande distretto di parchi divertimento d’Europa, che conta parchi a tema, acquatici e naturalistici, dagli ottovolanti di Mirabilandia all’Acquario di Cattolica, dalla Casa delle Farfalle di Milano Marittima agli scivoli chilometrici di Aquafan e a Oltremare con la sua splendida Laguna dei Delfini, passando per il “Belpaese in scala ridotta” di Italia in Miniatura di Rimini e Safari Park Ravenna. La scena notturna si divide in estate tra le discoteche in spiaggia e i locali da ballo che hanno reso la Riviera celebre in tutta Europa e ospitano le performance dei dj più famosi del mondo. E una volta fatto il pieno di sole e mare, ecco tante località da scoprire: Comacchio, la “piccola Venezia” per la successione di canali e ponti che l’animano, Ravenna con i suoi mosaici e monumenti Unesco, Milano Marittima e Cervia (la “città giardino” fondata da un pittore milanese all’inizio del ‘900 e l’antico borgo dei salinari).



Il porto disegnato da Leonardo - E ancora Cesenatico con il portocanale ridisegnato da Leonardo da Vinci su cui si affacciano i tanti ristoranti di pesce, Gatteo Mare e San Mauro con le loro placide atmosfere, Bellaria-Igea Marina e il suo curioso Museo delle Conchiglie, Rimini tra origini romane e atmosfere felliniane, Riccione con lo splendido lungomare pedonabile, lo shopping esclusivo e la vita notturna, e ancora Misano Adriatico, con il suo circuito che ospita tantissimi eventi agonistici, tra cui il Gran Premio Cinzano di San Marino e della Riviera di Rimini (tappa del Mondiale di MotoGP), e Cattolica, la città delle fontane che ospita uno dei più belli acquari d’Europa. Volgendo le spalle al mare, ecco lo splendido entroterra con i suoi borghi, veri e propri balconi affacciati sull’Adriatico, come Bertinoro, che domina, circondato dai vitigni di Albana, il territorio tra Forlì e Cesena dai suoi 300 metri d’altezza, e Verucchio, nell’entroterra riminese, con la splendida e possente rocca malatestiana.



La Riviera dei Musei - Tanti poi i musei curiosi che si possono ammirare, dal Museo del Bottone a Santarcangelo (Rn) a quello dell’Organetto a Villa Silvia di Cesena (Fc), dal Museo della Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo (Ra) al museo del Carico della Nave Romana di Comacchio. Ricchissimo il calendario di eventi ospitati nella bella stagione, dal Ravenna Festival (13 maggio - 12 luglio), con il suo programma artistico ad ampio raggio il cui tema, quest’anno, riporta alla storia del Novecento con la dedica ad uno dei maggiori protagonisti del secolo breve: Nelson Mandela a Rimini Wellness, festival dedicato al benessere e alla forma fisica (dal 2 al 5 giugno), passando per la Notte Rosa (venerdì 1 luglio, su tutta la riviera romagnola ), il Festival Internazionale del Teatro in Piazza di Santarcangelo, giunto quest’anno alla 46a edizione e il World Master sculture di sabbia di Cervia (8 agosto – 20 ottobre) che richiamerà alcuni dei più ammirati sand sculptors mondiali.



Per maggiori informazioni: www.emiliaromagnaturismo.it