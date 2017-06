Emilia Romagna: le spiagge baby friendly

Spiagge divertenti, rilassanti e soprattutto sicure. La Riviera adriatica dell'Emilia Romagna conferma la sua vocazione all'ospitalità rivolta alle famiglie e quindi ai bambini. Seguendo un percorso di qualità, con il costante miglioramento delle sue strutture d'accoglienza e d'intrattenimento, quella emiliano romagnola è diventata la Riviera più attrezzata d'Europa nel soddisfare le esigenze dei piccoli ospiti.



800 addetti al salvataggio - A garantire la sicurezza delle spiagge c’è un piccolo esercito di 800 bagnini di salvataggio, uno ogni 140 metri di spiaggia: queste sentinelle del mare sorvegliano costantemente la fascia di balneazione a bordo di “mosconi” rossi facilmente riconoscibili. La loro attività di controllo prosegue anche sulle torrette poste sulla spiaggia dalle quali è possibile controllare un largo tratto di mare. Dalla sicurezza in mare a quella sulla spiaggia: da oltre 50 anni in Emilia Romagna è attivo il servizio d’annunci della Publifono grazie al quale è possibile ritrovare i bambini che si smarriscono.



Bandiere verdi: anche nel 2017 in primo piano l’Emilia Romagna - La Bandiera verde, riconoscimento riservato alle 134 spiagge migliori d’Italia per le famiglie con bambini (da 0 a 18 anni), elette in base alle indicazioni di 2305 medici pediatri, anche nel 2017 vede in primo piano le spiagge dell’Emilia Romagna con ben 10 località “baby friendly” presenti in classifica. La bandiera verde viene assegnata valutando, in particolare, l’idoneità ambientale per famiglie e bambini: acqua pulita e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri con spazi adeguati, giochi per bambini, ma anche presenza di bagnini per la sicurezza (cominciando dal bagno) e, nei dintorni, aree per lo sport, gelaterie, pizzerie e bar.



Il Festival dei bambini - Un intero week end di grande festa per bambini e famiglie. Stiamo parlando della quarta edizione de “Il Festival dei Bambini” che quest’anno si svolgerà lungo tutta la Riviera dell’Emilia Romagna dal 16 al 18 giugno. Decine gli appuntamenti in programma nelle varie località, dalla Riviera di Comacchio a Cattolica.



A Riccione è tutto mini - Mini ombrelloni, mini lettini, mini cabine, mini palestra e perfino mini mosconi per imparare a remare in acqua come i veri bagnini: tutto questo si trova nella Zona 135 a Riccione, che fa parte del Circuito Happy Family Beach. Qui c’è un’area in miniatura a misura di bambino. Oltre una ventina i lettini a disposizione dei baby ospiti. Subito dopo l’ingresso c’è l’Angolo di Pisellino, un baby point per i più piccoli attrezzato con fasciatoio, frigo per la pappa, scalda biberon. Poi bimbo gym e la palestra di Braccio di Ferro, dove i bambini sono seguiti da personale specializzato: all’interno mini-cyclette e mini-tapis roulant. Olivia Pool è la piscina dove fare nuotate in compagnia e in sicurezza, mentre chi al nuoto preferisce l’arrampicata, può trovare un grande galeone. Ci sono anche le mini cabine e i corsi per aspiranti mini bagnini che prevedono, tra le varie prove, anche l’avviamento ai mini mosconi con l’elezione del Mini bagnino per un giorno. Da giugno a settembre questo stabilimento mette a disposizione della mamma una Spa, dove rilassarsi mentre i loro piccoli giocano.



A Cattolica uno spazio speciale per neomamme e bebè - Per venire incontro alla esigenze della famiglia con bambini, Altamarea Beach Village di Cattolica propone uno spazio speciale dedicato alle neomamme che vogliono vivere la spiaggia senza rinunciare alle comodità e al benessere del proprio bebè. Grazie alla collaborazione con la piattaforma BabyGuest, infatti, è stata allestita una speciale zona nursery con fasciatoi, scaldabiberon, passeggini e una speciale poltrona per allattare in tutta sicurezza e tranquillità.



Maggiori informazioni: www.aptservizi.com