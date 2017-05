Emilia Romagna, a ciascuno la sua spiaggia perfetta

La Bandiera verde, riconoscimento riservato alle 134 spiagge migliori d’Italia per le famiglie con bambini (da 0 a 18 anni), elette in base alle indicazioni di 2305 medici pediatri, anche nel 2017 vede in primo piano le spiagge dell’Emilia Romagna con ben 10 località “baby friendly” presenti in classifica. La bandiera verde viene assegnata valutando, in particolare, l’idoneità ambientale per famiglie e bambini: acqua pulita e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri con spazi adeguati, giochi per bambini, ma anche presenza di bagnini per la sicurezza (cominciando dal bagno) e, nei dintorni, aree per lo sport, gelaterie, pizzerie e bar.



Rimini - Spiaggia Marina Centro, il villaggio di Rimini, è nato dall’accorpamento di 8 stabilimenti balneari. L’ospite è al centro del progetto, ma viene posta grande attenzione anche all’ambiente e al territorio. E’ per questo che accanto ai numerosi servizi messi a disposizione del turista (aree dedicate allo sport, al wellness e alla ristorazione, spazi per i più piccoli con parco giochi e nursery attrezzatissime, dog area), ci sono due figure particolari: il Beach Tutor e il Welcome Coach. Quest’ultimo, che si trova nei punti di reception o negli info-point, è il primo riferimento per chi arriva in spiaggia e fornisce informazioni sia sui servizi offerti dallo stabilimento sia sulle opportunità turistiche di tutto il territorio: eventi, visite guidate in città o nell’entroterra, mostre, musei.



Acquapark a Romini - A Rimini torna Boabay, il più grande parco galleggiante al mondo Il Boabay, l’Acquapark galleggiante nel mare di Rimini, dal 1° giugno torna a far vivere una giornata al mare in modo originale e divertente. Nel suo genere è il più grande del mondo, composto da decine di gonfiabili modulari costituiti da scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme e c’è persino un gigantesco iceberg da “scalare”. L’area totale, racchiusa dal perimetro di sicurezza che circonda il parco, è di ben 34.000 mq, con un’area riservata ai bimbi dai 6 anni fino a 1,40 m. di altezza che possono accedere solo se accompagnati da un adulto.



Riccione - La Riviera dell’Emilia Romagna ha sempre avuto molta attenzione ai turisti che vogliono vivere la vacanza senza separarsi dal loro animale, lanciando, in molti casi, progetti turistici d’avanguardia. Uno di questi caratterizza la stagione balneare 2017: si chiama Riccione Pet ed è un consorzio nato per rendere sempre più facile e gradevole il soggiorno al mare con il proprio amico a quattro zampe. Il progetto prevede alberghi a tre, quattro o cinque zampe (che sostituiscono le stelle) e spiagge adeguatamente attrezzate per ospitare gli animali. E nella zona di Marano, sempre a Riccione, è possibile rinfrescarsi in acqua con il proprio animale. Grazie alla collaborazione con l’azienda Beauty Luxury, specializzata in prodotti per il wellness, ai Bagni 135/136 torna anche nel 2017 la Beach Pet Spa con le prime vasche idromassaggio al mondo realizzate per il benessere degli animali domestici.



Cervia - Il Fantini Club di Cervia è da anni apripista delle tendenze più innovative della beach life e tra gli stabilimenti balneari più attrezzati per la pratica sportiva: l’obiettivo è quello di offrire una vacanza di benessere globale in cui lo sport ha un ruolo di rilievo. Su un fronte mare di 150 mt e un’area complessiva di 34.000 mq, ci sono - infatti - ben 10 campi sulla sabbia dove giocare a beach volley, beach tennis, foot volley, un campo basket più due mezzi campi, una palestra attrezzata, corsi di yoga, risveglio muscolare, spinning, functional pilates, power yoga. Grande novità della stagione 2017 è lo Yoga Sup, nato dall’unione del Sup (pagaiata in piedi sulla tavola) e lo yoga. Milano Marittima - A Milano Marittima la spiaggia diventa a cinque stelle allo stabilimento balneare Attilio che, non a caso, si definisce Pleasure Club, ponendo attenzione sia al benessere degli ospiti sia all’ecosostenibilità.



Spiagge del Benessere- Sulla Riviera di Rimini anche nell’estate 2017 prosegue l’iniziativa delle Spiagge del Benessere, giunta alla quattordicesima edizione. E’ nata per offrire un articolato programma di centinaia di eventi e corsi attraverso un circuito che coinvolge 35 stabilimenti balneari da Bellaria Igea Marina a Cattolica.



Per maggiori imformazioni : www.lespiaggedelbenessere.it