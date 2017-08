Livigno in Valtellina, una capitale delle due ruote

Dislivello di 3500 metri - Ci sono poi sentieri neri adatti a un target di professionisti. Non c’è un limite di età per accedere al bike-park, in loco la possibilità di noleggiare l’attrezzatura specifica e di avere il supporto di una guida. Al Carosello 3000 ci sono 25 km di sentieri adatti ad ogni livello di riding che, aggiungendosi alla sentieristica già esistente, sono in grado di offrire una discesa che supera i 3500 metri di dislivello complessivo.



Migliaia di chilometri mappati Gps - In totale Livigno può vantare oltre 3200 km di percorsi mappati con sistema GPS per i Bike Tours&Track, dove avventurarsi anche accompagnati da esperte guide Bike, istruttori professionisti per il freeride, il downhill e il cross country e perchè no, anche l’e-bike e la fat bike. Chi sceglie di rimanere in paese, può pedalare lungo la pista ciclabile dotata di bike service, oppure esercitarsi nel bike skill center, da giugno a settembre, dove gli istruttori insegnano ai bambini e ai ragazzi a gestire l’equilibrio, i freni e i rapporti di cambio grazie al percorso di abilità su passerelle in legno.



Provare i pump track - Al Bike skill center è anche possibile divertirsi provando i 2 pump track (circuiti chiusi e attrezzati), composti da paraboliche e saliscendi da percorrere con la sola spinta di braccia e gambe, senza pedalare. Questi tracciati sono adatti a tutti, dal biker esperto che vuole affinare la tecnica, al principiante che desidera imparare le basi della mountain bike.



Paradiso dei cicloturisti - A Livigno non mancano numerosi noleggi bike con officina, meccanici e le migliori proposte con le ultime novità di mercato, 26 bike hotel e appartamenti con servizi dedicati agli appassionati delle due ruote come la lavanderia e il deposito attrezzato. Anche gli appassionati di bici da strada a Livigno trovano soddisfazione: Livigno offre la possibilità di pedalare sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, dallo Stelvio, al Gavia, dal Mortirolo al Bernina, ponendosi al centro di un fitto itinerario che si sposta tra l’Alta Valtellina e l’Engadina, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco Nazionale Svizzero.



