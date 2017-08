Courmayeur: estate al top ai piedi del Bianco

Food, Shopping, Sport e Beat sono le quattro dimensioni intorno a cui si sviluppa la stagione estiva, in un ambiente cosmopolita, attraversato da un vivace fermento culturale. Courmayeur si afferma come un luogo di incontro e dialogo tra visione globale e identità locale, una comunità che trae nutrimento dalle sue radici – il Monte Bianco, le tradizioni – e al tempo stesso si proietta nel futuro, anticipando idee e tendenze. Ecco alcuni eventi.



Courmayeur food market - Dal 25 luglio al 22 agosto, ogni martedì ad eccezione del 15 agosto, i produttori del Courmayeur Food Market metteranno in vendita lungo le vie del centro le eccellenze enogastronomiche del territorio. Dalle verdure dell’orto di montagna alle piante selvatiche, dal miele al vino, dalla Fontina ai formaggi di capra, dalla mocetta agli altri insaccati, ma anche prodotti da forno, distillati e frutta, i migliori prodotti della Valle D’Aosta saranno i protagonisti di questo appuntamento.



La Granfondo sul tetto d’Europa - La Mont Blanc, maratona ciclistica che si snoda tra i paesaggi della Valdigne, compie 5 anni, e si presenta al pubblico con 5 sfide – una in più rispetto alla scorsa edizione – che testimoniano il crescente successo della manifestazione. Novità del 2017, la versione “corta” del percorso, 48 km, che affiancherà la granfondo, 138 chilometri per 3.800 metri di dislivello positivo, e la mediofondo, 95 chilometri per 2.100 metri di dislivello. Gli amanti delle sfide potranno mettersi alla prova con la cicloscalata di 5,5 km nel vicino comune di La Salle, mentre per i golosi c’è la variante “gourmet”, di 10 km, abbinata a un gustoso tour tra i sapori locali.



Courmayeur in danza – dal 7 al 16 luglio Courmayeur vive pienamente la dimensione della danza: è l’obiettivo dei partecipanti allo stage estivo organizzato da Freebody Danza di Vercelli. Bambini, giovani e adulti seguiranno, a scelta, lezioni di danza classica, modern, jazz, hip hop, contemporanea, Broadway style, musical e pilates. L’offerta comprende, ogni giorno, approfondimenti dedicati a “Singing in English” e all’hip hop. Tra gli eventi speciali, “Celtic Legends”, a tema irlandese, la serata di gala al Courmayeur Mountain Cinema e Danza sul Bianco, un’esibizione in quota all’Auditorium del Pavillon du Mont-Fréty (2.200 mt), raggiungibile con le funivie SkyWay Monte Bianco.



Foulard delle montagne - Dal 1 luglio al 3 settembre Courmayeur ospiterà al Museo Transfrontaliero la mostra “Foulard delle Montagne”: un accessorio mitizzato da celebrità come Jackie Kennedy, Audrey Hepburn e Grace Kelly, diventa il veicolo per un nuovo approccio all’iconografia della montagna. In esposizione, fino al 3 settembre, 70 foulard a tema alpino, da quelli degli anni Venti e Trenta fino alle creazioni delle grandi firme: Chanel, Hermès, Prada, Givenchy, Gucci, Céline, Krizia, Burberrys, Ralph Lauren, Escada, Gabrielli, Daphné.



Rockin’ summer camp - E a fine luglio, il 28 e il 29, ecco la più grande rock band del mondo fa tappa a Courmayeur: Rockin’ 1000 riunisce 1.000 musicisti da ogni parte del mondo, e organizza il suo primo Summer Camp nella bellezza selvaggia della Val Veny, ai piedi del Monte Bianco. Un villaggio ricco di iniziative ed attrazioni rock, con un programma articolato che culminerà con due diverse esibizioni dei mille - una notturna e una diurna, rispettivamente il venerdì e il sabato.



Montagna Sacra, Antologica di Christo - L’associazione culturale Art Mont Blanc, in collaborazione con il FAI, propone un’operazione di velamento e disvelamento del processo creativo che vede, al centro, due figure chiave dell’arte contemporanea, i coniugi statunitensi Christo Yavachev e Jeanne-Claude Denat de Guillebon, meglio noti come Christo . Una serie di opere e progetti, realizzati o soltanto ideati tra il 1964 e il 2017, troveranno casa dal 22 luglio al 20 agosto nelle Maisons de Judith, due baite immerse nel verde della val Ferret, punto di incontro tra la dimensione spirituale dell’arte contemporanea e l’ambiente del Monte Bianco. L’inaugurazione si terrà sabato 22 luglio alle15.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it