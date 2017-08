Il Sentiero Valtellina e la Ciclabile della Valchiavenna, che costeggiano i fiumi Adda e il Mera, permettono di scoprire la Valtellina con tutta la famiglia. Vista la loro lieve pendenza, questi due bellissimi percorsi si possono attraversare sia in bicicletta che a piedi con la possibilità di fermarsi per un picnic o giocare in una delle numerose aree di sosta.



Ultra Trail a fine agosto - I più sportivi il 25 - 26 - 27 agosto possono partecipare al VUT, ovvero il Valmalenco ultra trail. Il percorso, disegnato sull’Alta Via della Valmalenco, andra` a toccare ben 15 rifugi e prevede 4 passaggi oltre i 2.600 metri. Lungo il percorso si potranno contemplare paesaggi che conducono lo sguardo fino ai ghiacciai del gruppo del Bernina. Domenica mattina e` prevista la gara non competitiva, aperta a tutti, con partenza da Sondrio.



Bambini benvenuti - Ovunque, in Valtellina, i bambini sono i benvenuti. A Bema, nei dintorni di Morbegno si trova l’Aerobosco che offre percorsi che si snodano fra alberi di faggi, pioppi e castagni, collegati tra di loro da giochi di abilità sospesi nella natura: passerelle in legno, reti, ponti tibetani, tronchi sospesi, zip-line ed il famoso salto di Tarzan. A Livigno, immerso in un bosco di larici secolari, c’è il Larix Park dove poter vivere una giornata fuori dagli schemi. Il parco propone sei percorsi con diverse difficoltà e l’area Yepi adatta ai bambini più piccoli.



Divertirsi nell’acqua - Chi vuole immergersi e vivere un’esperienza a diretto contatto con l’acqua potrà divertirsi con l’hydrospeed, l’emozionante bob d’acqua, ultima fra le novità degli sport fluviali. Il canyoning, invece, è adatto a chi vorrà sfidare la gravità delle gole del torrente in Val Bodengo. Indossata la muta e tutto l’equipaggiamento necessario a garantire la massima sicurezza, ci si tuffa dagli speroni di roccia e si scivola lungo i toboga per poi calarsi grazie all’impiego di corde e imbracature nei tratti più scoscesi. Con Fly Emotion, il sogno di volare viene tradotto in un’esperienza sicura e accessibile a tutti, bambini compresi. Vivere questa straordinaria esperienza è possibile grazie a un impianto, situato vicino a Morbegno, che collega, mediante sicure funi d’acciaio, i due versanti opposti della Valle del Bitto. Dopo aver indossato l’attrezzatura di sicurezza si vola in piena libertà da un versante all’altro.



Tipicità golose - Bresaola, Pizzoccheri di grano saraceno (la cui capitale indiscussa è Teglio), Chiscio¨i, una specialita` tipica del Tiranese a base di farina di grano saraceno, formaggi Bitto e Valtellina Casera, mele IGP, vini a marchio DOCG sono solo alcuni dei prodotti che si possono gustare nei numerosi agriturismi, ristoranti e rifugi della Valtellina. La tradizione enogastronomica è molto ricca e antica. Durante il periodo estivo sono in programma numerosi eventi e sagre gastronimiche in molti paesi.



