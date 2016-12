Dormire come re: i dieci castelli più belli d'Italia

1. Hotel Castello di Sinio, Piemonte - I Marchesi Del Carretto hanno costruito questo castello medievale situato nel cuore della più famosa area vinicola e gastronomica piemontese nel 1140. Si tratta di uno dei più antichi castelli nella zona del Barolo.



2. Castello di Petroia, Umbria - Le sue origini risalgono al periodo compreso tra il IX e il X secolo. Posizionato nella città di Petroia, che diede anche i natali a Federico da Montefeltro, il più famoso Duca di Urbino, il Castello di Petroia è composto da edifici medievali racchiusi all'interno delle mura.



3. Castello di Monterone, Umbria - Questo castello era originariamente un quartier generale militare lungo l'importante strada che collegava Perugia a Roma. Progettato per preservare l'atmosfera del castello coniugando l'antico e il nuovo, l'hotel offre 18 stanze.



4. Castelletto di Montebenichi, Toscana- Il Castelletto di Montebenichi sorge su una collina a sud est del Chianti, in Valdambra. Il piccolo borgo di Montebenichi che circonda il castello si trova a metà strada tra Arezzo e Siena. Le camere, che sono solo nove, combinano finemente mobili d'epoca e arredamenti moderni e ognuna di esse ha una propria personalità, con uno stile e un'atmosfera speciale.



5. Castel Pietraio, Toscana - Un'affascinante residenza storica nel cuore della Toscana che unisce una magica atmosfera d'altri tempi con i comfort moderni. La struttura è composta da un castello, un borgo medievale, cantine e vigneti e dispone di appartamenti situati nel castello e di camere nel villaggio.



6. Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery, Toscana - Collocato sull'antica via Clodia, che collegava l'Etruria meridionale a Roma, il Castello di Velona è stato costruito come fortezza medievale nel XI secolo e nel 1997 è stato riadattato a relais di lusso. Le sue 46 camere e suite sono tutte affacciate sulla campagna e sulle vigne e sono dedicate alla storia della tradizione toscana.



7. Castello Vicchiomaggio, Toscana - Un castello rinascimentale risalente al 1400 circa. Sulla cima di una collina, che domina tutta la Val di Greve, ha ospitato vari artisti famosi nel corso della sua lunga storia, tra cui Leonardo da Vinci, proprio quando stava dipingendo il suo capolavoro, la Monna Lisa. Il castello, che è stato riconosciuto come monumento nazionale, funge anche da azienda vinicola, nel cuore del Chianti classico. Le suite e gli appartamenti combinano fascino storico con un servizio moderno e numerosi comfort.



8. Castello di Roncade, Veneto - Il Castello di Roncade è uno straordinario esempio di architettura rinascimentale nel nord Italia, situato a Roncade, nella campagna veneta tra Treviso e Venezia. La famiglia che lo possiede produce anche vini pregiati, proprio come facevano i dogi veneziani quando erano a loro volta i proprietari della struttura. Il castello ospita 5 appartamenti situati all'interno delle antiche torri.



9. Castello della Castelluccia, Lazio - Il Castello della Castelluccia è stato costruito tra i secoli X e XIX sulle rovine di un'antica villa romana. Nel corso dei secoli ha visto l'ascesa e la caduta di tante famiglie nobili che lo possedevano e che hanno accolto ospiti di prestigio come il Papa Pio VII e la regina Cristina di Svezia. Oggi è dotato di un'atmosfera magica, angoli romantici, incantevoli giardini e 23 camere ristrutturate con cura.



10. Castello di Montegufoni, Toscana -Il Castello di Montegufoni si trova nel centro della Toscana, a 20 Km da Firenze. Il castello conserva ancora un certo sapore medievale, che si fonde armoniosamente con le rifiniture rinascimentali. È circondato dalle tipiche colline toscane e vanta un grande tesoro artistico: un salone affrescato denominato "La Sala delle Maschere" commissionato nel 1921 all'artista toscano Gino Severini. È dotato di vari appartamenti situati all'interno e all'esterno del castello.