A ciascuno la sua vacanza. Accessibile.

A dare una risposta alle persone toccate da queste problematiche (che la Doxa ha stimato essere in Italia ben 9,9 milioni), c’è anche in Italia Village for all, Marchio Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile.



Il villaggio globale realmente per tutti - La sua mission è di garantire “A ciascuno la sua vacanza”. V4A® dà la possibilità, attraverso le proprie informazioni, alle persone con disabilità permanente o temporanea, motoria, limitazioni sensoriali (ciechi e/o sordi), allergie e intolleranze alimentari, agli anziani, diabetici, dializzati, persone obese e alle famiglie con bambini piccoli, di poter scegliere un hotel, un agriturismo, uno stabilimento balneare, un museo e in genere strutture ed attrattive turistiche dove troveranno un’ospitalità accessibile. Le strutture che si fregiano del Marchio V4A® sono state infatti tutte visitate direttamente per raccogliere le informazioni che le riguardano. Le informazioni sono tutte liberamente fruibili dal sito www.villageforall.net. Chi è interessato, può iscrivervi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti e conoscere tutte le opportunità di vacanza e le offerte speciali disponibili nelle strutture V4A®.



La Guida 2017 all’Ospitalità accessibile - Sono un’ottantina le strutture certificate da V4A in Italia, Croazia e San Marino. Dal sito villageforall si può scaricare gratuitamente la Guida 2017 all’Ospitalità accessibile. Interattiva, fornisce tantissime informazioni sulle migliori destinazioni e strutture ricettive che hanno intrapreso un percorso sostenibile verso l’accessibilità, con notizie sulle località in cui si trovano, foto e la possibilità di contattare direttamente le strutture per individuare, con facilità, la meta per le vacanze.



Gondola4all – Fra i molti progetti selezionati e segnalati da V4A, uno su tutti, di grande valore simbolico: gondolas4all che dà la possibilità anche a chi ha problemi di deambulazione di godersi la splendida visione di Venezia dall’acqua. Grazie ad una pedana integrata nel pontile di accesso alla gondola, la persona può essere imbarcata direttamente insieme alla propria carrozzina da personale appositamente formato. Ideata dai gondolieri Enrico Greifenberg e Alessandro Dalla Pietà, Gondolas4ALL ha il punto d’imbarco a piazzale Roma e propone vari itinerari.



Una vacanza speciale per persone speciali - A contribuire alla realizzazione di Gondolas4ALL è stata, con la Regione Veneto, una delle strutture certificate da V4A, l’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano Terme, prima esperienza di albergo medicale in Veneto e realtà unica in Italia per servizi e sensibilità verso le problematiche dell’accessibilità. Niente barriere, né fisiche né mentali: all’Ermitage Bel Air Medical Hotel -storico resort termale nell’area delle Terme Euganee - il Turismo accessibile è un valore e la vacanza è tagliata su misura per chi ha sempre pensato di dovervi rinunciare a causa di piccole o grandi limitazioni dell’autonomia o della capacità di movimento.



Vacanza ma anche riabilitazione - Presso il medical hotel Ermitage sono accessibili non sono solo le camere, ma anche le piscine, il reparto benessere e tutti gli ambienti comuni. In questo modo la vacanza diventa godibile per tutti, anche perché non manca nulla per garantire assoluta sicurezza e relax: un servizio di medicina di base per le piccole esigenze del quotidiano, un’équipe di medici specialisti in ortopedia, fisiatria, neurologia e dietologia per chi ha specifiche esigenze di salute, uno staff di oltre 20 operatori tra estetiste, masso-terapisti, laureati in fisioterapia e laureati nelle scienze motorie che si dedicano non solo al relax e alla bellezza, ma anche al movimento, alla prevenzione e alla riabilitazione altamente qualificata per chi dal suo soggiorno vuole ottenere un miglioramento reale di autonomia e qualità della vita. A chi, trascorrendo da solo le sue vacanze, chiede di essere aiutato in alcuni momenti della giornata, vengono forniti assistenza infermieristica e socio sanitaria.



Soggiorni su misura per tutti - I Senior “attivi”: quando famiglie e badanti vanno in vacanza, ci sono anziani che non voglio sentirsi un peso. All’Ermitage possono trascorrere in tutta autonomia un piacevole periodo estivo. Per loro è stato studiato Active Aging, “vacanza assistita” pensata per rendere il soggiorno non solo un’occasione di relax e di svago, ma anche un’opportunità per dedicare del tempo a sé e al proprio benessere fisico. Portatori di handicap: spazi, servizi e personale permettono loro di godere del piacere e dei benefici del termalismo. Possono infatti accedere liberamente alle piscine e sottoporsi a fanghi e trattamenti termali, benessere e riabilitativi, tutti erogati in ambienti privi di barriere.



Famiglie con bambini speciali - Quando la disabilità entra in famiglia e colpisce i più piccoli, accade che tutta la famiglia pensi di dover rinunciare al piacere di una vacanza o al piacere di stare insieme. All’Ermitage, l’ambiente non ospedalizzato, la possibilità di fare riabilitazione, ma anche di godere di un buon bagno termale e di non rinunciare ad altri aspetti piacevoli della vacanze, assicura relax a tutta la famiglia. Una camera è disponibile gratuitamente tutto l’anno per i bambini affetti da patologie genetiche invalidanti, grazie al Progetto Eleonora realizzato in collaborazione con l’Hospice Pediatrico di Padova.