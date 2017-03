Dalla Natura il benessere: una tradizione slovena

Ai tradizionali trattamenti curativi, ed alla lunga esperienza maturata in questo ambito, le rinomate terme slovene aggiungono innovativi programmi di bellezza e relax. Sono più di venti le stazioni termali sparse su tutto il territorio, quattordici delle quali appartenenti all’Associazione dei centri termali e di cura naturale sloveni, ed ognuna di esse offre un diverso tipo di soggiorno in base alle esigenze di ogni singolo cliente.



Le saline di Sicciole - Il centro Thalasso Spa Lepa Vida (aperto da maggio a ottobre) posto sulla costa, ad esempio, si distingue per l'eccezionale posizione all’interno del Parco Naturale delle millenarie Saline di Sicciole,non ontane dalle magnifiche città di Portorose e Pirano dove ancora oggi si ricava il sale in modo tradizionale. Qui, l’immediata vicinanza dell’Adriatico e la sua benefica influenza, hanno permesso lo sviluppo di un approccio basato sull'uso di diversi elementi marini come l’acqua ed il sale, il fango e le alghe. Il centro offre ai suoi ospiti l'esperienza speciale delle talassoterapie tradizionali in un ambiente unico, con prodotti naturali provenienti dalle saline.



Il fango che rigenera la pelle - Il fango salino e l'acqua madre, riconosciuti dal Ministero della Salute come principi attivi curativi naturali, sono i due agenti terapeutici naturali più importanti della talassoterapia, che utilizza gli effetti benefici dei prodotti del mare, della costa e del clima per rafforzare le difese naturali e per migliorare il senso di benessere generale della persona, con un effetto protettivo e rigenerante sulla pelle.



Rilassarsi in montagna - Se sognate, invece, di fuggire in montagna alla ricerca di un clima piacevole e benefico capace di rinvigorire il corpo, vi consigliamo di festeggiare l'arrivo della bella stagione a Rogla, nella Slovenia nord-orientale, a 1.517 metri d’altitudine, che regala un’infinità di sentieri, percorsi escursionistici e ciclabili e scorci panoramici indimenticabili. Dopo l'attività sportiva ci si può coccolare nei centri benessere, regalandosi un po' di meritato relax.



Il mix di erbe alpine che rigenera lo spirito - In questo meraviglioso angolo, abbracciato dai possenti boschi del massiccio del Pohorje, la forza della natura si riflette anche nell’offerta del vicino centro termale Terme Zrece, come in quella del centro wellness interno all’Hotel Natura. Non a caso il massaggio più richiesto del Centro Wellness Natura si chiama Tocco della natura e consiste in un intreccio di tecniche di massaggio scelte realizzate con fasci di erbe medicinali alpine, capaci di rinvigorire e rigenerare, donando pace e tranquillità. Provate anche il massaggio rilassante con miele caldo.



Massaggi al miele, a Bovec - E proprio parlando di miele ecco che al Bee Happy di Bovec a pochi chilometri dall'Italia troviamo l’Aromatherapy, che consiste nell’inalare lo speciale microclima prodotto dalle api dell'alveare, in grado di alleviare i problemi respiratori e l'ansia, ideale dalla tarda primavera fino a metà autunno, ed i massaggi al miele, che permettono di rilassarsi, purificando e nutrendo profondamente la pelle. Il souvenir perfetto? Un barattolo di miele locale, dalla qualità certificata.



