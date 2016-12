23 settembre 2014 Trani: la città gioiello affacciata al mare Un centro pittoresco, un festival culturale e tanti monumenti spettacolari da scoprire nelle magiche luci di settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - I suoi monumenti sono celebri e belli da togliere il fiato: la Cattedrale di San Nicola Pellegrino che si protende maestosa sul mare, il Castello Svevo, poderoso e imponente, i vicoli bianchi del Quartiere Ebraico e, in centro, la filata gaia e pittoresca dei pescherecci che affollano il lungomare, dove si passeggia, si prende il caffè o il gelato, o ancora si cena in allegra compagnia. Siamo a Trani, splendido salotto pugliese e città d’arte dal passato importante, sede forense di antica tradizione. Il mese di settembre è particolarmente favorevole per scoprirla, grazie al suo clima più mite e alle luci limpide, e grazie anche ad un interessante festival, “I Dialoghi di Trani” che prende il via martedì 23 settembre e propone, fino a domenica 28, incontri con scrittori, filosofi, giornalisti e personaggi della cultura che si interrogano sul “Futuro”, tema guida di questa edizione.

La manifestazione coinvolge personaggi di primo piano: oltre al sociologo della “modernità liquida”, Zygmunt Bauman, sono presenti il filosofo Remo Bodei, la sociologa Aleksandra Kania, l’architetto e designer Vittorio Gregotti, giornalisti e scrittori come Alan Friedman, Marco Travaglio, Christian Raimo, Sandra Bonsanti, Michela Murgia, Alessandro Bergonzoni, Marino Sinibaldi, Piero Dorfles, Cristina Battocletti, Nicolò Carnimeo, Pietro Del Soldà; il latinista e filologo classico Lugi Miraglia, il filosofo ed epistemologo Telmo Pievani, il teologo Josè Maria Castillo, l’urbanista gallese Jane Thompson e l’archeologo Giuliano Volpe,e l’astronauta Umberto Guidoni. Per il programma della manifestazione sito Internet www.idialoghiditrani.com.



Sede della XIII edizione del festival è il Castello Svevo, corte di Federico II, tesoro archeologico della Puglia Imperiale, uno dei più importanti e dei meglio conservati castelli federiciani di Puglia. Sorge sul mare a breve distanza dalla Cattedrale: costruito intorno al 1230, è stato uno dei luoghi più importanti della storia culturale, militare e civile di tutto il Mediterraneo. Fu spesso residenza del figlio di Federico, Manfredi, che qui si sposò nel 1259 con la seconda moglie, Elena Ducas.



Ma tra i monumenti di Trani, è soprattutto la Cattedrale a colpire il visitatore: questa splendida costruzione, tutta protesa sul mare, domina la città e la vista del porto, per chi la osserva sia da terra sia dal largo. E’ stata costruita a partire dal 1100 circa su una chiesa preesistente, è dedicata a San Nicola ed è costruita nella caratteristica pietra bianca locale di tufo calcareo, dal quale trae la spettacolare caratteristica di cambiare colore a seconda dell’illuminazione: dal bianco candido delle ora mattutine, la facciata assume una colorazione dorata nel pieno sole del pomeriggio e tende al rosa nella luce del tramonto. Anche gli interni, ampi e luminosi, hanno questa caratteristica, amplificando il riverbero della luce esterna.



Da non perdere è una passeggiata tra le strade bianche del Quartiere Ebraico, che occupa la parte orientale del borgo antico fino al porto, oppure nei bei giardini di Villa Comunale, o in Piazza Quercia, sulla quale si affacciano gli splendidi edifici settecenteschi di Palazzo Quercia e Palazzo Telesio, e soprattutto sul lungomare del porto, vero salotto cittadino, animatissimo di piccoli locali e colorato dalle pittoresche imbarcazioni e dai numerosi pescherecci.



Il panorama più bello sulla città si gode dalla terrazza panoramica di Palazzo Telesio, nel quale si trova l’hotel Maré, un resort di sole 12 stanze di grande charme, ciascuna delle quali porta il nome di un vento. La terrazza ospita un ristorante panoramico, per una cena a base di specialità pugliesi, il bar e un american bar, per un drink con una vista spettacolare e un colpo d’occhio sul porto e sulla Cattedrale di fascino straordinario. Per informazioni www.mareresort.it.