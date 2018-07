Viaggi in Europa: spesso è meglio il treno o il bus

L’Italia, tra l’altro, vanta il record europeo del treno più veloce, che raggiunge i 360km/h. In merito, GoEuro, piattaforma di viaggio che permette di cercare e prenotare treni, autobus e voli, ha messo a confronto diverse tratte europee evidenziando quelle caratterizzate da tempi di percorrenza in treno e in autobus inferiori rispetto all’aereo.



In treno l’Italia è più corta - In Italia il treno è spesso la soluzione più veloce per spostarsi tra le principali città. Sul podio dei tragitti italiani per i quali è preferibile scegliere il treno all’aereo, la tratta Bologna-Roma guadagna il primo posto, con un tempo di percorrenza di 2 ore e un risparmio di ben 1 ora e 25 minuti. Il treno è preferibile anche tra Milano e Roma, distanza percorribile in sole 2 ore e 49 minuti con l’alta velocità: è la soluzione migliore per i tanti turisti e viaggiatori d’affari che ogni giorno utilizzano questa tratta e che possono risparmiare 1 ora e 6 minuti rispetto all’aereo. Infine, in appena 3 ore di treno si raggiunge Napoli da Bologna e viceversa, con un risparmio di 15 minuti rispetto all’aereo.



Dove conviene in Europa - La classifica europea delle tratte più veloci in treno piuttosto che in aereo vede il tragitto Londra-Parigi al primo posto. Con l’alta velocità, attraverso il Tunnel della Manica, i viaggiatori possono spostarsi tra le due capitali in sole 2 ore e 16 minuti di treno. Paragonato all’aereo, il risparmio di tempo è notevole, di 3 ore e 24 minuti in media. Al secondo posto, la tratta Bruxelles-Parigi, che in treno si percorre in 1 ora e 21 minuti, con un risparmio di 2 ore e 39 minuti rispetto al volo. Seguono Madrid-Valencia, dove il treno collega le due città in 1 ora e 42, pari a 1 ora e 28 in meno rispetto all’opzione del volo, stesso tempo risparmiato per la tratta Parigi-Lione. Completa la top 5 il collegamento ferroviario Bologna-Roma.



I vantaggi della corriera - Anche chi viaggia in autobus può risparmiare tempo. Da Amsterdam, ad esempio, si arriva a Bruxelles in 2 ore e 45 con il trasporto su strada, risparmiando 45 minuti rispetto a chi viaggia con l’aereo. Dalla capitale olandese conviene prendere l’autobus anche per raggiungere Düsseldorf: 2 ore e 50 contro le 3 ore e 10 dell’aereo. Al terzo posto, Bruxelles-Parigi si conferma un ottimo collegamento anche via autobus, che impiega 3 ore e 45 e consente di risparmiare 15 minuti rispetto all’aereo.