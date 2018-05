Vacanze: quando conviene prenotare per non spendere una fortuna

Vacanze: le destinazioni in cui si può risparmiare Roma Tripadvisor 1 di 10 Parigi Tripadvisor 2 di 10 Londra Tripadvisor 3 di 10 Praga Istockphoto 4 di 10 Barcellona Istockphoto 5 di 10 New York Tripadvisor 6 di 10 Dubai Tripadvisor 7 di 10 Tokyo Tripadvisor 8 di 10 Sydney Tripadvisor 9 di 10 Pechino Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Prenotando nel momento giusto si può ottenere un buon prezzo in molte destinazioni sulle tariffe degli alberghi. leggi tutto

Questa analisi è stata effettuata da TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, in un report specifico, il “Best Time to Book”, nel quale sono raccolte le informazioni tratte dall’analisi dello storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo sono più convenienti. L’analisi prende in considerazione alcune delle principali destinazioni nel mondo. La definizione “miglior periodo per prenotare” si riferisce al momento in cui le tariffe degli hotel sono stabilmente più basse dei prezzi medi della destinazione.



In Europa conviene in genere muoversi con grande anticipo (anche sei-otto mesi), ma i viaggiatori che vogliono visitare Parigi o Londra in agosto possono approfittare di una finestra di convenienza entro cinque settimane dalla data di partenza: in questo caso si arriva a risparmiare rispettivamente il 23% e il 25%.



Chi invece desidera recarsi in Asia trova tariffe convenienti entro un anticipo analogo a quello indicato sopra: fino a cinque settimane dalla partenza si risparmia fino al 22% rispetto alle tariffe più care di inizio anno.



Chi è in partenza per gli Stati Uniti trova interessanti opportunità nelle proposte last minute: si trovano ottime occasioni con prenotazioni effettuate con un mese d’anticipo per soggiorni in numerose destinazioni incluse, tra le altre, New York City, Las Vegas, Washington D.C., Miami e Philadelphia.



10 destinazioni nel mondo in cui prenotare al momento giusto risparmiando

Roma - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 agli 8 mesi prima del viaggio. In estate: 22%

Parigi - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 2 ai 7 mesi prima del viaggio. In estate: 19%

Praga - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 agli 8 mesi prima del viaggio. In estate: 20%

Londra - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 6 ai 9 mesi prima del viaggio. In estate: 10%

Barcellona - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 ai 9 mesi prima del viaggio. In estate: 23%

New York City - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 1 mese dal viaggio. In estate: 40%

Dubai - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 3 mesi dal viaggio. In estate: 49%

Tokyo - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 1 mese dal viaggio. In estate: 30%

Sydney - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 5 settimane dal viaggio. In estate: 25%

Pechino - Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando da 1 a 4 mesi prima del viaggio. In estate: 18%