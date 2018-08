​Tirolo: Kufsteinerland paradiso dei bambini

Il Kufsteinerland è particolarmente ricca di specchi d’acqua. In tutto sono nove, di cui sette balneabili, che nei mesi caldi si trasformano in veri e propri lidi per vacanzieri. I laghi più attrezzati per famiglie sono quelli di Thiersee e di Hechtsee. Le loro acque pure e cristalline, che possono raggiungere una temperatura fino a 23°, sono perfette per i bambini.



Thiersee - Il lido è attrezzato con un trampolino per i tuffi, uno scivolo e di un divertente Aqua Jump. Si possono noleggiare anche barche a remi, canoe e pedalò per esplorare da vicino la vita del lago, ricco di pesci e abitato da centinaia di uccelli acquatici, belle ninfee e lunghe cinture di canne. Per divertirsi e stare insieme in tutto relax, i laghi di Thiersee e di Hechtsee sono circondati da una natura verdeggiante e ampi prati dove rilassarsi al sole, con aree pic-nic, campi da beach volley, tavoli da ping-pong, parchi giochi, ristoranti e tanto spazio per sfogare l’energia. I loro litorali ricchi di angoli suggestivi sono perfetti per fare belle passeggiate.



Stimmersee - questo lago si trova ai piedi del monte Pendling, è adatto alle famiglie, grazie alle sue acque pulitissime e ai servizi (ristorazione, parco giochi, campo da beach volley e prati per prendere il sole). Per chi è in cerca di un po’ più di tranquillità, invece, i laghi Bananensee, Pfrillsee o Längsee sono rifugi di quiete pura. Il Bananensee (dalla forma a banana), con i suoi 2.300 metri quadrati, di cui circa la metà adibita al nuoto, è il lago balneabile più piccolo del Kufsteinerland, e la posizione ai margini del bosco di Schwoich, lo rende un luogo particolarmente accogliente. Situato a 100 metri sopra Kufstein, invece, il piccolo lago Pfrillsee regala il piacere di fare il bagno immersi nella foresta e con un’ottima vista sulla città fortezza. Infine, il Längsee è il più difficile da raggiungere e mantiene la sua incantevole tranquillità perché è incastonato nel mezzo di un’area forestale protetta e offre solo una piccola spiaggia che invita alla balneazione.



Parchi divertimento - I bagni attrezzati continuano presso i centri acquatici con piscine, scivoli e tanti servizi, come il Plitsch Platsch a Bad Häring, il centro Hallo Du di Ebbs, il parco avventura di Niederndorf, la piscina olimpionica di Kufstein e la piscina di Erl. Tra questi l’Hallo Du è il centro acquatico più grande, con piscine all’aperto, scivoli, campi da beach volley, skate park, area bimbi, 9.000 mq di prato verde, area wellness su due piani, grande 1.500 mq, con saune diverse, una pista di pattinaggio, il bowling e un ristorante con terrazza panoramica.



Equitazione e paesaggio - Esplorare la regione a cavallo o su un pony, è una delle esperienze più belle che adulti e bambini possano fare in questa regione. Per organizzare una cavalcata, fare una gita in carrozza o prendere lezioni di equitazione ci si può rivolgere ai tanti maneggi a gestione familiare presenti sul territorio, come il Salitererhof di Ebbs o l'Haflinger Reitstall Schellhorn/ Neuhäuslhof, oppure recarsi al famosissimo centro equestre Fohlenhof Ebbs, conosciuto in tutto il mondo per preservare l’eccellente purezza della razza equina Haflinger. Il Fohlenhof Ebbs, oltre ai corsi di equitazione di tutte le specialità, per principianti, esperti e bambini, organizza ogni venerdì sera dal fino al 24 agosto 2018, gli Haflinger shows.



I genitori possono scegliere di seguire insieme ai loro piccoli (dai 4 anni) le attività del programma estivo settimanale del Kufsteinerland. I bambini si trovano a contatto con la natura, gli animali, la vita contadina. Il programma propone in generale visite guidate alle malghe, attività didattiche con le erbe, giornate in fattoria, escursioni da veri esploratori e caccie al tesoro con dispositivi GPS e molto altro. I bambini più grandi, dai 10 anni, possono anche cimentarsi con il tiro dell’arco al lago Thiersee, fare canyoning nella Green Lagoon o scalare la parete di roccia a misura di bambino a Lower Village. Le attività del programma settimanale per bambini si svolgono in gruppi di minimo 4 partecipanti. È possibile partecipare gratuitamente al programma con la tessera degli ospiti KufsteinerlandCard.



Per maggiori informazioni: www.kufstein.com