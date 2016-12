Scozia: castelli da fiaba, tra boschi e fantasmi

1.Castello di Dunrobin - Sulla costa nord, vicino a Dornoch, gli amanti dell’architettura resteranno meravigliati dallo splendido design francese del castello di Dunrobin. La dimora più settentrionale della scozia, Dunrobin è il castello più grande nelle Highlands con 189 stanze. Risale all’inizio del 1300 ed è stata la casa dei baroni e in seguito dei duchi di sutherland. I suoi interni sono stati progettati dallo scozzese Sir Robert Lorimer e la sua architettura e le sue guglie da fiaba sono state aggiunte da Sir Charles Barry, che ha anche progettato il parlamento di Londra.



2.Castello di Dunvegan e Giardini - Costruito sulla roccia in una posizione idilliaca sull’isola di Skye, quello di Dunvegan è il castello scozzese che è stato abitato più a lungo in maniera continua, dimora ancestrale dei signori del clan MacLeod da oltre 800 anni. Ammirate i numerosi quadri esposti, deliziatevi della bellezza del giardino formale, o magari godetevi una gita in barca sul lago Dunvegan.



3.Castello di Kelburn e country centre - Il primo della lista è il Castello di Kelburn vicino a Largs in Ayrshire. Amate da tutti coloro che lo visitano, le mura esterne del castello sono dipinte con intrecci di fumetti. È stato denominato uno dei migliori esempi di urban art al mondo. L’interno del Castello di Kelburn è in forte contrasto con l’esterno - lussureggiante e sofisticato - e nei suoi dintorni troverete una foresta con un giardino cinese, cascate e una casa di pan di zenzero - perfetto per una gita di un giorno.



4.Castello di Floors - Situato a Kelso al centro degli Scottish Borders con vista sul fiume Tweed e le colline Cheviot, il Castello di Floors è il più grande castello abitato in Scozia e la casa di Duchi e Duchesse di Roxburgh e delle loro famiglie. Strapieno di opere d’arte, includendo arazzi senza tempo e antichità senza prezzo, il Castello di Floors vanta degli splendidi interni. Sulle sue imponenti terre potete vedere l’albero di agrifoglio che indica il punto nel quale è stato ucciso il re James II nel 1460.



5.Castello di Fyvie - Anticamente un forte reale, il Castello di Fyvie vicino a Turrif in Aberdeenshire si convertì in castello semplice nel XIII secolo. È passato tra le mani di 5 potenti famiglie, ognuna delle quali ha aumentato il suo splendore aggiungendo una torre a questo magnifico forte Scozzese Baronale. Dentro, ammirate i mobili d’epoca e gli sfarzosi arredamenti che appaiono ancora così splendidi come quando furono montati; l’ampia scalinata è probabilmente l'opera architettonica più impressionante tra tutti i tesori che sono in esposizione.



6.Giardini del Castello di Drummond - Non ci sono dubbi che i Giardini del Castello di Drummond siano tra i più belli d’Europa. Situato vicino Crieff nel Perthshire, il castello non è aperto al pubblico ma i suoi antestanti giardini a terrazza possono essere visitati. La caratteristica dominante del design orticolo è una Croce di St Andrew con una molteplice meridiana del XVII secolo in mezzo. Inoltre il giardino offre viste meravigliose del castello e delle campagne circostanti.



7.Castello di Kilchurn - Ci sono pochi castelli in Scozia più panoramici di Kilchurn vicino Dalmally nell’Argyll. Costruito su un piccolo istmo di roccia unito alla riva sull’estremità del Lago Awe, è uno dei numerosi castelli costruiti dal potente clan dei Campbell, che dominava la maggior parte dell’ovest della Scozia nel tardo medioevo. Non perdetevi la vista dalla cima della torre e ammirate il Lago Awe, con la vetta del Ben Cruachan come sfondo. Probabilmente uno dei più fotografati in Scozia.



8.Castello di Brodie - Risalente al XVI secolo, il Castello di Brodie, si trova nel parco di Morayshire vicino Forres. Ha degli insoliti soffiti intonacati, una grande collezione d’arte e racconta l’affascinante storia della famiglia Brodie. In primavera, i terreni sono tappezzati di molte varietà di giunchiglie per le quali il Castello di Brodie è famoso.



9.Castello di Dirleton - Molti castelli scozzesi impressionano a causa della loro tetra grandezza e delle storie violente, ma il bellissimo e romantico Castello di Dirleton del XII secolo, situato su un affioramento naturale di roccia vicino North Berwich a East Lothian, è rinomato per i suoi splendidi giardini che includono un esemplare vittoriano e bordure di erbacee stile Arts & Crafts.



10.Castello di Fraser - Gli appassionati di cinema riconosceranno il Castello di Fraser in The Queen (2006), con Helen Mirren (compare sullo sfondo), ma questa dimora baronale a cinque piani a Inverurie, nell’Aberdeenshire, è uno dei più grandi e romantici castelli del paese. Passeggiate nel castello fino in cima alla torre e ammirate la vista sui giardini e sulla tenuta. La leggenda narra che una principessa fu uccisa nella Stanza Verde, e che ancora vaga nel castello durante la notte e che si senta musica di un pianoforte.



11. Castello di Caerlaverock - Immaginatevi un castello a forma di triangolo, con degli imponenti muri di arena e una torre o due a ogni angolo. Grazie al suo fossato verde e la sua ubicazione in una riserva naturale il Castello di Caerlaverock, vicino Glencaple nel Dumfries & Galloway, è considerato uno dei castelli più imponenti e unici al mondo.



12.Castello di Black Watch e il museo - I tesori del più vecchio reggimento scozzese delle Highland, il Black Watch, sono tenuti in questo incredibile e storico Castello di Balhousie a Perth. Visitatelo per riportare il suo glorioso reggimento alla vita attraverso le uniformi, i quadri, le medaglie, le fotografie, le armi e gli equipaggiamenti.



13.Castello di Blackness - Il Castello di Blackness vicino Linlithgow nel West Lothian fu costruito nel XV secolo da una delle famiglie scozzesi più potenti, i Crichton. La sua strana forma di nave gli ha fatto prendere il soprannome di “nave che non è mai salpata”. Dal castello ci sono dei panorami mozzafiato del Firth of Forth e Fife.



14.Castello di Duart - Arroccato su una collina che sovrasta il Sound of Mull, il Castello di Duart passò a un capo scozzese come parte della dote che portava sua moglie nel XIV secolo, e negli ultimi 400 anni è stato la casa del clan Maclean. In rovina alla fine del XVIII secolo, è stato restaurato nel 1911, quindi potete camminare tra le prigioni segrete e ammirare la posizione strategica alla fine della penisola dell’Isola di Mull.



15.Castello di St. Andrews - Uno dei castelli storici più belli in Scozia il Castello di St. Andrews è situato su una scogliera, difeso da grandi falesie sul lato del mare e da fossati di pietra da quello della terra. Il Castello ha avuto molti visitatori importanti, compreso Giacomo I, che fu educato qui, e James III, che nacque qui. Caratteristica particolarmente interessante del Castello di S.t Andrews sono i tunnel che furono scavati nel 1546 e le “prigioni a bottiglia”, alcune delle più famigerate nella Gran Bretagna medievale.



Per maggiori informazioni: www.visitscotland.com, www.visitbritain.com