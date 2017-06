Parchi a tema: 3 italiani tra i primi in Europa

Quali sono i migliori parchi divertimento e parchi acquatici europei ? Ecco il risultato di un'indagine secondo la quale quelli italiani escono a testa alta, anche se sul podio più alto salgono Germania e Spagna. Montagne russe, parchi tematici, piscine, ricostruzioni, ce n'è per tutti i gusti.

Le valutazioni sono state fate dal sito di pianificazione viaggi Tripadvisor, sulla base di un algoritmo che ha preso in considerazione la qualità e la quantità delle recensioni e i punteggi relativi a parchi divertimento e parchi acquatici di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. Tripletta italiana nelle classifiche europee - L’Italia si aggiudica ben 3 riconoscimenti nelle Top 10 dei parchi a tema più apprezzati del Vecchio Continente, con un vincitore nella classifica dei Parchi Acquatici, Etnaland (5°), e due vincitori nella classifica dei Parchi Divertimento, Leolandia (7°) e Gardaland (8°). Stabili nella prima posizione delle rispettive categorie a livello europeo si riconfermano Europa-Park a Rast in Germania, vincitore tra i Parchi Divertimento, e Parco Acquatico Siam ad Adeje, Spagna, primo tra i Parchi Acquatici.

TOP 10 Parchi divertimento e parchi acquatici in Italia 1. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG) 2. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR) 3. Mirabilandia, Ravenna 4. Etnaland, Belpasso (CT) 5. Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR) 6. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS) 7. Cavallino Matto, Marina di Castagneto (LI) 8. Aqualandia, Jesolo (VE) 9. Movieland Park, Lazise (VR) 10. Jolly Park, Dragoni (CE)

TOP 10 Parchi divertimento in Europa 1. Europa-Park, Rast, Germania 2. Le Puy du Fou, Les Epesses, Francia 3. Giardini Tivoli, Copenhagen, Danimarca 4. Disneyland, Marne-la-Vallee, Francia 5. Walt Disney Studios, Marne-la-Vallee, Francia 6. PortAventura Park, Salou, Spagna 7. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG), Italia 8. Zoomarine Algarve, Guia, Portogallo 9. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda, Italia 10. Efteling, Kaatsheuvel, Paesi Bassi

TOP 10 Parchi acquatici in Europa 1 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna 2 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 2. Aquapark Istralandia, Novigrad, Croazia 3 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 3. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro 4 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 4. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria 5 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 5. Etnaland, Belpasso, Italia 6 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 6. Parco acquatico Fasouri Watermania, Limassol, Cipro 7 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 7. The LC, Swansea, Regno Unito 8 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 8. Aqua Paradise, Nessebar, Bulgaria 9 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 9. Slide and Splash, Lagoa, Portogallo 10 di 10 Tripadvisor Tripadvisor TOP 10 Parchi acquatici in Europa 10. Star Beach, Chersonisos, Grecia leggi dopo slideshow ingrandisci

TOP 10 Parchi acquatici in Europa

1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna

2. Aquapark Istralandia, Novigrad, Croazia

3. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro

4. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria

5. Etnaland, Belpasso, Italia

6. Parco acquatico Fasouri Watermania, Limassol, Cipro

7. The LC, Swansea, Regno Unito

8. Aqua Paradise, Nessebar, Bulgaria

9. Slide and Splash, Lagoa, Portogallo

10. Star Beach, Chersonisos, Grecia