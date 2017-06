Emozioni senza fine? Un safari sul Lago Maggiore

Ce n'è veramente per tutti i gusti, a partire dal Safari Park di Pombia (NO) che su una superficie di oltre 40 ettari propone due grandi parchi: il parco safari animali e il parco divertimenti. Da non perdere gli spettacoli quotidiani e la grande novità del 2017, i leoni marini.



Bob estivo - In cima al Mottarone, dove si può arrivare anche con la rinnovata e panoramica funivia che parte dal Lido di Stresa (VB), ci si può divertire con Alpyland, la pista da bob su rotaia utilizzabile sia in estate che in inverno.



Voli vertiginosi - Chi vuole provare l'esperienza di un volo a 350 metri da terra può farlo sulla Lago Maggiore Zipline ad Aurano (VB), un cavo d’acciaio lungo 1850 metri su cui volare ad oltre 120 km/h per un minuto e mezzo di divertimento puro.



Pura adrenalina e spiagge sul lago - Adrenalina e contatto diretto con la natura caratterizzano la proposta di Vertical Trek Canyoning di Vanzone con San Carlo (VB) che organizza discese nei torrenti in tutta l'Ossola. Divertimento e relax non mancano al Lido di Locarno (TI) con la splendida spiaggia sul lago, le piscine interne ed esterne, le acque termali, gli scivoli, la vasca tuffi ed altro ancora.



Golf senza formalità - Al Sake Golf di Losone (TI) si può a giocare a golf senza grandi formalità, soli o con il maestro, su 9 belle buche, divertenti per i principianti ed impegnative per i più esperti. La proposta si completa con il tour Bike & Wine organizzato dalla Cantina Matasci di Tenero (TI) che, passeggiando in bicicletta, porta alla scoperta di natura, arte, buon cibo e naturalmente alla degustazione dei grandi vini Merlot del Ticino.



