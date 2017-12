Olanda: le fantasmagoriche notti di Amsterdam

Dal 30 novembre al 21 gennaio 2018 il centro di Amsterdam si trasforma nuovamente nel più grande museo della luce all'aperto. E' l'Amsterdam Light Festival appuntamento irrinunciabile per chi vuole ammirare questa splendida città sotto un’inedito e affascinante punto di vista.

L’Amsterdam Light Festival è un festival annuale dedicato all’arte della luce che si tiene nel centro di Amsterdam. Artisti, architetti e designer provenienti da tutto il mondo trasformano e illuminano la città e i suoi canali con le loro installazioni.



Oltre trenta opere d’arte luminose - Durante la sesta edizione dell’evento, installazioni ed opere d'arte realizzate da artisti contemporanei, designer e architetti illumineranno i canali di Amsterdam e la zona portuale. Gli artisti presenteranno ben 35 opere d’arte. Ai Weiei, rinomato artista e attivista a livello mondiale, sarà l’artista di spicco di questa edizione.



Spettacolare installazione di Ai Weiwei - Ai Weiwei creerà una linea di luce lunga sette chilometri che rappresenta una frontiera attraverso la città che collega tutte le opere. Quest’ opera d'arte, chiamata "thinline", corre come una stringa di luce rossa lungo i canali e l’esposizione. Con l'opera, Ai Weiwei vuole che i visitatori superino i confini figurativi e letterali: confini nazionali e confini linguistici, ma anche confini personali e delle possibilità. Con una lunghezza di sette chilometri, sarà l'opera più lunga realizzata per l’Amsterdam Light Festival.



Per maggiori informazioni: www.holland.com