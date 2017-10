Salisburgo, fascino sospeso tra passato e futuro

Considerata una delle capitali culturali del mondo, l’austriaca Salisburgo celebra quest’anno il 20° anniversario della nomina di Patrimonio Culturale dell’Umanità e punta i riflettori sull’armoniosa fusione di classico e moderno.



La Salisburgo barocca - Il weekend a Salisburgo deve necessariamente iniziare dai suoi luoghi più caratteristici come la fortezza di Hohensalzburg, che domina la città dalla rocca. Al di sopra dei campanili barocchi, con il suo aspetto maestoso e le mura imponenti, conserva tutto il suo fascino da oltre 900 anni. La via migliore per raggiungere una delle fortezze meglio conservate d’Europa è la funicolare attiva dal 1892 che conduce sulla sommità svelando gli angoli più nascosti della città. Giunti a destinazione, la rocca, con il suo fascino medioevale, sarà subito in grado di restituire memorie della sua storia e una magnifica vista a 360° sul paesaggio che la circonda.



Il Castello di Hellbrunn - Un altro appuntamento da non perdere è quello con il Castello di Hellbrunn, situato nella periferia sud di Salisburgo. Edificato tra il 1613 e il 1616 dall'arcivescovo Marcus Sitticus, il Castello di Hellbrunn è una reggia in cui l’acqua è da sempre l’elemento principale e il fil rouge che lega ogni aspetto del palazzo. Famosissimi i giardini dove l’elemento liquido è usato per muovere figure in legno, attivare passaggi, creare scene in movimento e soprattutto per animare giochi e scherzi acquatici.



Walk of Modern Art - La cultura e l’arte moderna sono inseparabilmente legate alla città di Mozart che, nel corso del tempo, ha saputo sottolinearne l’importanza e offrire a turisti provenienti da tutto il mondo spazi museali che godono di fama internazionale. Da percorrere è la Walk of Modern Art, un percorso che guida gli appassionati in un tour alla scoperta di installazioni firmate dai più rinomati artisti del panorama mondiale. Dal 2002 al 2011 la Salzburg Foundation ha, infatti, curato con grande impegno questa speciale iniziativa mirata a creare un percorso museale a cielo aperto: diversi artisti del calibro di Marina Abramovic, James Turrell, Anselm Kiefer e Mario Merz sono stati selezionati da un team indipendente per creare di un’opera d’arte per lo spazio pubblico di Salisburgo.



Gioielli dell’aviazione - Durante il tour alla scoperta delle icone architettoniche e artistiche della città di Salisburgo è impossibile dimenticarsi dell’Hangar 7, la modernissima struttura nata dalla necessità di trovare una casa per i veivoli di Mr. Dietrich Mateschitz e che è diventata uno dei poli artistici più originali e ricercati di tutto il Land Salisburghese. Situato difronte l’aeroporto di Salisburgo, lo spazio è stato realizzato con 1.200 tonnellate di acciaio e 380 di vetro e ospita l’esposizione permanente di alcuni dei veri gioielli dell’aviazione. Il piano terra, infatti, ospita una collezione di aeroplani che comprende jet, idrovolanti e aerei da combattimento degli anni Quaranta e Cinquanta.



Strumento indispensabile per il weekend a Salisburgo è senza dubbio la Salzburg Card, passepartout d’accesso per la città che offre l’ingresso gratuito nei musei, l’utilizzo della funicolare per la fortezza, il giro in battello sul fiume Salzach e la possibilità di viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblici.



Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com