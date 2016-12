Olanda: i tulipani dei giardini Keukenhof

Il celebre parco botanico olandese, situato nei pressi della città di Lisse, nell'Olanda Meridionale, a circa 35 km a sud-ovest di Amsterdam, è aperto al pubblico soltanto per due mesi, dall'inizio della primavera alla metà di maggio. Oltre alla collezione di fantastici tulipani, si possono ammirare in gran numero narcisi, giacinti e muscari, che fanno bella mostra di sé all'ombra di 2500 alberi di 87 specie diverse, sulle sponde di un lago, tra canali e vasche d'acqua con fontane. Ci sono anche un mulino a vento e numerose sculture che abbelliscono e arricchiscono di attrattiva il giardino. Il parco Keukenhof costituisce anche un'importante vetrina indipendente per l'industria della floricoltura olandese: i tulipani che trasformano il parco in un arazzo fiorito sono proposti secondo design esclusivi, realizzati da un centinaio di compagnie diverse.



Con i suoi 32 ettari di fiori, il giardino regala un'esperienza unica ed emozionante, grazie anche alla complicità di spettacoli floreali, opere d'arte ed eventi ad hoc. Il visitatore attraversa otto sorprendenti Giardini di Ispirazione, tra meravigliosi e inattesi scenari a colori che propongono gli ultimi trend in materia di floricoltura e offrono infiniti spunti per impreziosire il giardino di casa. Novità di quest'anno è il Mosaico di fiori e tulipani ispirato al Secolo d'Oro Olandese, situato accanto al padiglione Oranje Nassau. Proprio questa sezione rappresenta una delle più importanti attrazioni del 2016: nel giardino dedicato al Secolo d'Oro sono stati piantati 100.000 bulbi di fiori e tulipani per omaggiare il periodo storico, particolarmente florido per le arti, le scienze e il commercio dei Paesi Bassi. A rappresentare i canali di Amsterdam, simbolo delle principali vie del commercio olandese, c'è un mosaico di fiori blu di 250 m².



L'Oranje Nassau Pavillion, insieme al Willem-Alexander Pavillion e al Beatrix Pavillion, è uno dei tre grandi padiglioni in cui sono racchiusi una grande varietà di bulbi, fiori recisi, piante in vaso e arbusti. Sono anche lo scenario d'eccezione di numerosi show floreali organizzati durante l'intero periodo di apertura.



Tra gli eventi che animano i giardini segnaliamo Tulpomania, l'esposizione del Juliana Pavilion che racconta il tulipano, come viene coltivato, la sua storia e il suo valore, ed è l'ambiente ideale in cui ricevere preziosi consigli di esperti per la coltura privata del bulbo.



Ricordiamo inoltre la possibilità di immergersi nelle atmosfere del XIX secolo attraverso danze, melodie, vestiti tipici e usanze del tempo, con bande musicali e canzoni popolari. Nei fine settimana c'è il mercatino dei fiori, mentre nel weekend di Pasqua o nel Family Weekend ci sono attività e spettacoli per bambini. Infine segnaliamo la Flower Parade 2016, una parata di carri decorati di fiori che sfila attraverso il giardino sul "Keukenhof Boulevard" lungo un percorso totale di 40 km, da Noordwijk ad Haarlem, ed è riconosciuta come uno degli spettacoli floreali più famosi al mondo.



I bambini che visitano il parco Keukenhof possono divertirsi con la caccia al tesoro, un percorso a quesiti che insegna tante cose su piante e fiori. Si può poi fare visita agli abitanti alla fattoria degli animali oppure avventurarsi in un parco giochi naturale, o ancora nascondersi nel labirinto e divertirsi in uno dei teatri che sorgono in vari punti del parco.



Il parco Keukenhof è aperto dal 24 marzo al 16 maggio 2016 dalle 08.00 - 19.30.

Biglietti: Adulti - Euro 16.00

Bambini 4 – 11 anni – Euro 8.00

Gruppi: minimo 20 persone – Euro 13.50

Informazioni: www.keukenhof.nl/en/