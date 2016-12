Mercatini da non perdere tra le Alpi austriache

Tempo di Natale tempo di mercatini e dell'affascinante shopping magari in località in cui la neve è protagonista, come la vicina Austria : ecco alcune occasioni da non mancare per godere i mercatini nel più autentico spirito natalizio, magari pernottando in alberghi in cui l'italiano è lingua corrente.

Wolfgangsee , il fascino del lago - L'Avvento sul lago Wolfgangsee nel Salisburghese, si carica di magia anche grazie alla grande e poetica lanterna luminosa che di notte s'accende in mezzo al lago. I paesi di St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl che si affacciano su questo specchio d'acqua (raggiungibili in battello) ospitano splendidi mercatini lungo le piazze e le vie. Un tripudio di luci, suoni, allegria, profumi che invitano a soffermarsi in questi piccoli borghi e immergersi nella loro magia. Già a partire da fine novembre tutte le località del Salzkammergut sono decorate per la stagione natalizia. Tutto brilla e luccica; le castagne calde, il pan di zenzero e le mele al forno proposte dalle piccole bancarelle tentano i passanti con i loro profumi irresistibili.



Salisburgo forse il più bel mercatino d'Europa – Sempre nel Salisburghese ecco i mercatini dell'Avvento a Bad Gastein, una splendida cittadina delle Alpi austriache famosissima fin dal Medioevo per le sue acque termali, immersa in uno splendido scenario naturale. A Bad Gastein i numerosi stand propongono prodotti dell'artigianato e del commercio locale, decorazioni e dolci natalizi, con il laboratorio di bricolage, il cinema per i bambini ed il programma musicale al Merangarten. Da ammirare anche i mercatini di Grossarl, con bancarelle per tutti i gusti, fatti a mano e tante gustose prelibatezze da mangiare, dal 27 novembre fino al 20 dicembre. Infine, il magnifico, sontuoso Mercatino di Salisburgo, uno dei più noti e frequentato d'Europa: si estende da Piazza Mozart a Piazza della Residenza per arrivare fino a Piazza Duomo. Già da lontano si possono sentire i profumi di panpepato e vino cotto. Oltre ai tradizionali prodotti dell'artigianato locale e alla fine pasticceria natalizia austriaca, l'atmosfera festosa del posto merita assolutamente una visita.



Natale con i Krampus - Il Natale a Lienz, nell'Osttirol dal 27 novembre fino al 24 dicembre è qualcosa di molto speciale. Le casette decorate ad arte rendono unico questo mercatino dell'avvento. Davanti alla storica fortezza Liebburg, oggi sede dell'amministrazione comunale, prende forma un romantico paesino, in cui suggestive bancarelle propongono decorazioni natalizie, prodotti tipici, vin brulé e punch. La piazza Hauptplatz di Lienz illuminata a festa, direttamente davanti al castello Liebburg, è il punto d'incontro prediletto di tutti i visitatori del mercatino di Natale. Il 3, il 5 e il 6 dicembre Lienz è in balia dei terribili Krampus di Lienz, demoni di tradizione precristiana, dispettosi, rinomati ben oltre i confini cittadini. Un'atmosfera dell'Avvento decisamente più raccolta e tranquilla è quella che si può avvertire all'esposizione dei presepi nel castello Liebburg. Presepi lavorati artisticamente (in particolare quelli della regione) rispecchiano il colorito locale del Natale tradizionale dell'Osttirol.



L'autentico Natale carinziano - Splendido e raccolto è l'Avvento a Bad Kleinkirchheim, in Carinzia. Pittoresco come un presepe, intimo come i piccoli paesi austriaci, dove si ritorna indietro nel tempo. Il mercatino ha tante bancherelle con prodotti natalizi artigianali, l'immancabile vin brulé, punch, castagne e zucchero filato. Per i bambini c'è un piccolo zoo con tanti animaletti da accarezzare e coccolare e il 6 dicembre arriva “Nicolo”, come lo chiamano in Carinzia, a portare i doni. Imperdibile poi, il mercatino natalizio di Villaco, città che si trova a pochi chilometri dall'italiana Tarvisio: nella città vecchia si può trovare della splendida oggettistica dell'artigianato locale oltre al raffinatezze gastronomiche di tutti i tipi. E' anche l'occasione per assaggiare liquori, delizie tradizionali e vedere dal vivo gli artigiani al lavoro. E scoprire l'Austria parlando italiano è oggi possibile in uno degli 45 hotel del gruppo "Austria per l'Italia", associazione fondata nel 1986, proprio per facilitare le vacanze agli ospiti provenienti dalla Penisola, con tariffe competitive e in hotel assolutamente confortevoli.