Com'è trendy Zagabria con i suoi mercatini

Già dalla fine di novembre la capitale croata la città si anima con centinaia di bancarelle che affollano il magnifico centro storico, un ricco mix di vicoli medievali, palazzi Liberty, edifici barocchi e neoclassici. Tappa perfetta anche per i regali di Natale per tutta la famiglia, lasciandosi ispirare dalla ricchezza dei mercatini di Natale della capitale della Croazia. Tantissimi gli eventi: ecco un elenco.



Funicolare e città alta, un tuffo nel passato – Un immancabile appuntamento, che prende il via dal 28 novembre,è a Fuliranje, la passeggiata lungo la stradina che conduce alla funicolare di Zagabria, che durante l’Avvento si anima in un’atmosfera che ricorda i vecchi tempi, ricca di luci e suoni, con un ricco programma di eventi culturali e gastronomici. Prendendo la funicolare, si arriva a Gradec, la Città Alta di Zagabria, che vale assolutamente la pena di visitare. Qui la via più vivace è decisamente Tkalciceva, mentre la Porta e il santuario della Città Vecchia, con le loro luci suffuse di tantissime, regalano un tuffo nel passato. Tappa da non perdere anche la chiesa di San Marco, la parrocchia della vecchia Zagabria. La sera ci si può immergere nella vita di Zagabria tra ristoranti di classe, club ed eleganti caffè.



Il Grande Villaggio del Ghiaccio - Atmosfera fiabesca, dal 28 novembre, nella straordinaria piazza di Re Tomislav dove ogni anno è allestito il Grande Villaggio del Ghiaccio con una grande Pista di Pattinaggio. Tutto attorno un susseguirsi di eventi gastronomici accompagnati dai concerti di musicali natalizia.



Trionfo di musica e luci - Moltissimi i concerti, cori, street band e intrattenimenti musicali. I classici natalizi, i valzer e un selezionatissimo programma musicale animeranno tutto il centro della città, con epicentro al Teatro Nazionale, che incanterà non solo per la qualità delle performance, ma anche per la bellezza dell’edificio stesso illuminato a festa. Questo capolavoro di architettura neo-barocca fu costruito verso la fine del XIX secolo e merita una visita. Ogni domenica di Avvento, concerti di musica classica.



Dolac delle delizie - Per i più golosi e buongustai è d’obbligo una tappa al mercato di Dolac. Mentre ci si aggira per la bancarelle, si potranno assaggiare la Pecenka (maiale arrosto allo spiedo), la Sarma (involtini di cavolo), le kobasice (salsicce), il vin brulè e altre delizie per riscaldarsi nel freddo di dicembre.



Valzer in piazza - Imperdibile è anche la piazza di Zrinjevac, splendida area verde, raggiungibile percorrendo un lussuoso viale di platani, con un padiglione musicale e diverse fontane. Durante l’Avvento, il repertorio dei classici natalizi, i valzer e altre armoniose melodie riecheggiano nell’aria, mentre passeggiando tra le bancarelle si possono degustare prodotti tipici come la pasta con cavolo, le mele in camicia o 'štrukli' al forno o riscaldarsi con una tazza di vin brulé o di cioccolata calda.



Musei e arte a Natale - Una ricca scaletta è prevista anche nella piazza Europski trg (Piazza dell'Europa Unita), nell'area pedonale della città, che durante tutto dicembre offre ogni genere di intrattenimento: oltre alle bancarelle dove acquistare coloratissimi souvenir e decorazioni natalizie, al ricco programma musicale (tra cui l'esibizione del coro dopo la messa natalizia di mezzanotte). Ogni domenica di Avvento si organizzano visite guidate nei musei, numerose mostre d'arte che richiamano artisti internazionali e il 21 dicembre si tiene ogni anno il Festival del Cortometraggio.



Fate, Elfi e Babbo Natale per un giro sul Tram anni '20 - Un modo alternativo per visitare la città nel periodo natalizio è un giro sul Jolly Christmas Tram, che parte dalla piazza Ban Jelačić e permette di ammirare la città (con un tour che dura circa 30 minuti) in pieno spirito natalizio insieme a Babbo Natale, fate ed elfi, su un tram d'epoca degli anni '20.



Maggiori informazioni sul programma natalizio: www.adventzagreb.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it