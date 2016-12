In viaggio nei castelli delle favole

BOLDT CASTLE -– USA – Questa residenza è un vero e proprio concentrato di romanticismo. Sorge sulla Heart Island, l’isola del Cuore, nella regione Thousand Islands sul fiume Lorenzo nello stato di New York. Il castello doveva essere il dono del miliardario George Boldt alla moglie in occasione di San Valentino 1905. La costruzione fu però interrotta l’anno precedente, a causa della morte della donna: lo stesso Boldt non tornò mai più ad Heart Island. Oggi il castello e l’isola sono un’attrazione turistica.



BILTMORE ESTATE - NORTH CAROLINA – USA - L'edificio principale della tenuta è un grande palazzo nello stile dei castelli francesi fatto costruire da George Washington Vanderbilt alla fine dell'Ottocento. Con i suoi 16.300 metri quadrati di superficie abitabile è la più grande dimora privata negli Stati Uniti. E' dotata totale di 255 stanze, di cui 33 camere da letto per la famiglia e gli ospiti, 43 bagni, 65 camini e tre cucine.



CASA LOMA – TORONTO – CANADA – E’ una residenza in stile ispirato al gotico e circondata da grandi giardini nel centro di Toronto. Costruita tra il 1911 e il 14 come dimora privata per il finanziere Sir Henry Mill Pellatt, che ora è un museo e una location di fascino per matrimoni e cerimonie. E' stata anche utilizzata come set per film e telefilm.



TAJ MAHAL - AGRA - INDIA – Il celeberrimo mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita Mumtaz Mahal è considerato uno dei più notevoli esempi dell'architettura musulmana in India, è Patrimonio dell'umanità UNESCO e una delle sette meraviglie del mondo moderno. Grazie a un sottile gioco di architetture e alla perfetta simmetria del complesso, si presenta in modo diverso a seconda dell'ora del giorno, con colorazioni bianche, rosa o dorate.



SCHLOSS HOHENSCHWANGAU – GERMANIA – Il castello è situato sulla sommità di una collina che sovrasta il villaggio di Hohenschwangau, non lontano dalla città Füssen, in Baviera. Originalmente era una fortezza medievale, fu poi acquistato e restaurato da Massimiliano II, padre di Ludwig II, il quale lo trasformò in un palazzo. Sorge a pochissima distanza dal celebre castello di Neuschwanstein, anzi i due manieri sono praticamente uno di fronte all'altro.



NEUSCHWANSTEIN – GERMANIA - Nell'immaginario dei turisti è il castello perfetto, esattamente come lo si immagina. In effetti, Ludvig II di Baviera lo fece costruire nel XIX secolo come luogo di ritiro e di diletto personale, condensando nella costruzione i suoi sogni e le sue aspettative. Walt Disney si è ispirato a questo edificio per raffigurare il castello della Bella Addormentata nel Bosco.



CASTELLO DI USSÉ – VALLE DELLA LOIRA - FRANCIA – Costruito in stile gotico e rinascimentale, fa parte dei castelli della Loira, classificati come "patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO nel 2000. Contende al Castello di Neuschwanstein il privilegio di aver ispirato lo scenario della fiaba La Bella Addormentata nel Bosco: si dice che il maniero francese abbia stuzzicato la fantasia di Charles Perrault, autore della fiaba.



DUNGUAIRE CASTLE – KINVARRA - IRLANDA - Costruito nel XVI secolo come casa-torre, si ritiene che sia il più fotografato castello d'Irlanda, grazie alla sua posizione scenografica, affacciato a un'ansa sull'oceano. Durante l'estate ospita feste e cene a tema in costume medievale. La sua posizione solitaria e la bruma che spesso lo avvolge, lo trasformano in luogo romantico per eccellenza.



LEEDS CASTLE - KENT – GRAN BRETAGNA - In stile medievale e rinascimentale, fu costruito nel 1119 dai Normanni e fu residenza reale per quasi tre secoli, dal 1278 al 1552. Sorge su due isolotti in un laghetto artificiale formato dallo sbarramento del fiume Len nel villaggio di Leeds. E' considerato uno dei castelli più belli e romantici del mondo: è anche soprannominato "Ladies' Castle" o "Lady's Castle" visto che è storicamente legato a figure femminili, tra cui Isabella di Castiglia, Giovanna di Navarra, Caterina di Valois e Caterina d'Aragona, che frequentarono il castello soprattutto durante vedovanze e divorzi.



SWALLOW’S NEST CASTLE – JALTA - CRIMEA - Il nome di questo suggestivo maniero significa, alla lettera, Nido di rondine. E’ stato costruito tra il 1911 e il 1912 in stile neogotico come castello decorativo su una scogliera alta 40 metri a picco sul mare, dove prima sorgeva un cottage di legno chiamato romanticamente “Castello dell’amore” e fu utilizzato probabilmente per i convegni amorosi del suo proprietario, un generale russo.