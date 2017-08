Germania d’altri tempi nella strada degli orologi

Un percorso che attraversa le straordinarie regioni della Foresta Nera e dell'altopiano del Baar ed è l'ideale per ripercorrere la storia dei famosi orologiai tedeschi. L'itinerario è tutto un susseguirsi di interessanti musei e attrazioni che raccontano la storia dell'orologio della Foresta Nera.



I laboratori nella Foresta Nera - Le fabbriche, i laboratori e gli atelier dei disegnatori di quadranti sono il luogo ideale per osservare gli artigiani al lavoro. Visitando questa regione si scopre quanto l'orologeria abbia plasmato la Foresta Nera e quanto la sua impronta sia viva ancora oggi. Il percorso permette di farsi un'idea su come si è evoluta la misurazione del tempo a livello internazionale ed è chiaro che l'orologio a cucù, simbolo della Foresta Nera, non ha perso nulla del suo fascino.



Il più grande cucù del mondo - Da non dimenticare la visita al più grande orologio a cucù al mondo che a Triberg, sulla strada verso Schönberg, con gli oltre 15 metri di altezza, è entrato a buon diritto nel guinness dei primati. Ancora oggi non è stato chiarito in maniera definitiva quando venne fabbricato il primo orologio della Foresta Nera. Dall'orologio in legno prodotto nel 1667 a Waldau, questo straordinario strumento ha subito tantissime modifiche.



Orologi di ogni tipo - Orologi a pendolo e musicali, orologi incastonati in quadri e cornici, orologi di sorveglianza, meridiane e orologi atomici, ma anche pendoli, orologi da cucina e sveglie con due campane, fino ai moderni orologi al quarzo e radiocontrollati: in questa regione la produzione è davvero variegata.



Per chi non ha fretta - Quasi ovunque è possibile visitare gli stabilimenti di produzione o acquistare un orologio a prezzo scontato. In più ecco l'eccezionale e mitico paesaggio della Foresta Nera, con i prati, le foreste dai toni verde scuro, le antiche cittadine con le case a graticcio, i villaggi pittoreschi, le fattorie tipiche con i tetti ricoperti di scandole, la famosa torta alle ciliegie e i costumi tradizionali bianchi e neri con le grandi palle rosse. Qui la vita segue il ritmo degli orologi, il cui "cucù" risuona ancora per chi sa ancora come occupare il proprio tempo.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel