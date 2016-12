Burgenland: ecco l’Austria dei valzer di Strauss

A due passi da Vienna , il Burgenland è una regione tutta da scoprire, vivere e ricordare. Trecento giorni di sole all'anno per un lembo di terra dalle mille sfumature. E’ l’Austria delle favole, quella più vera e profonda, incastonata, al confine con l’ Ungheria , una splendida regione caratterizzata da paesaggi spettacolari preservati con cura in un Parco nazionale e ben 6 parchi naturali, in cui si produce, il che non guasta, dell’ottimo vino rosso, il Blaufränkisch , profumatissimo.

Il Parco Nazionale del lago di Neusiedl - Con 2000 ore di sole all'anno, il lago Neusiedl, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è un luogo di vacanza molto frequentato, dove numerose specie di piante e animali trovano condizioni di vita ottimali e il loro habitat naturale. Completa il quadro il parco naturale Neusiedlersee - Leithagebirge dove sono possibili romantiche passeggiate attorno al lago romantiche passeggiate attorno al lago, lungo i canneti, percorsi da sogno con una vista sul lago e percorsi idilliaci tra i vigneti.



Il parco naturale Rosalia – Kogelberg – E‘ il parco naturale di fondazione più recente in Burgenland. Si sviluppa su circa 7.500 ettari ed è noto come habitat di molti animali rari e in via di estinzione, specialmente uccelli, e specie vegetali. Comprende due aree naturali protette e una zona di protezione speciale. La regione della Rosalia viene chiamata “la regione dolce” per i suoi campi di fragole. È caratteristica anche la produzione di castagne e di vini. Sullo sfondo di questo splendido paesaggio, a tratti boschivo, è possibile praticare diversi sport.



Il parco naturale Landseer Berge - Si colloca tra i valichi alpini e il bassopiano ungherese, oltrepassando i confini del land fino alla bassa Austria. Un paesaggio disseminato di magnifici castelli e fortezze che in molti casi vengono utilizzati per festival ed eventi culturali.



Il parco naturale Geschriebenstein – Irottkö - Un parco naturale che circonda con una superficie di 8500 ettari il punto più alto del Burgenland, il Geschriebenstein (884 m sul livello del mare), nel mezzo del quale si trova il confine tra Austria e Ungheria e da cui si può godere di una splendida vista sulle Alpi. Sono anche ben segnalati itinerari di oltre 500 chilometri, anche oltre il confine austriaco.



Il parco naturale Weinidylle - Nella zone di Güssing si trova il parco naturale “Mondo dei vigneti” (Weinidylle), nella scenografica regione vinicola Schützen-Eisenberg. Intorno al lago artificiale di Urbersdorf c’è un bellissimo sentiero botanico dedicato studioso delle piante Clusius, che lavorò, nel Cinquecento presso la corte austriaca. Da visitare è anche la zona di Heiligenbrunn con le sue 106 cantine di alto valore storico-architettonico. Infine il museo del vino a Moschendorf e numorsissime e ospitali enoteche.



Il parco naturale Raab Örsèg Goricko - Infine, nella parte meridionale del Burgenland il parco naturale Raab - Örsèg - Goricko, che si estende anche in Ungheria e Slovenia. La zona offre la possibilità di passeggiare lungo il Raab o percorrerlo in canoa, apprezzare numerosi resti di epoca romana, o assaggiare specialità tipiche, ad esempio il deliziososucco di mela.



Per maggiori informazioni: www.burgenland.info