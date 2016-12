Austria: la strepitosa natura del paese di Mozart

Ed ecco un viaggio che non può che partire dalla strada alpina del Glossglockner , che conduce nel cuore del Parco Nazionale Alti Tauri, offrendo un percorso automobilistico e naturalistico straordinario. Considerato il parco nazionale più grande d’Austria e delle Alpi, il Parco Nazionale Alti Tauri, con i suoi 1.856 km2 di estensione, è uno dei paesaggi di montagna più affascinanti d’Europa. Grazie ai suoi ghiacciai, i laghi alpini, le cime alte sopra ai 3.000 e alle sue moderne strutture è possible godere del paesaggio invernale anche in piena stagione estiva. Infatti, a 3.029 metri sul livello del mare, la stazione in vetta al Kitzsteinhorn, con la piattaforma con vista panoramica "Top of Salzburg", è il punto più elevato nel Salisburghese dal quale si aprono viste panoramica sui giganti delle Alpi.



I giganti del ghiaccio - La tappa successiva di questo tour alla scoperta delle eccellenze del territorio austriaco è nei pressi del Mondo Sportivo Salisburghese. Qui la grande grotta ghiacciata di Werfen apre le porte del mondo dei giganti del ghiaccio, regalando uno spettacolo unico. Rocce, ghiaccio e un labirinto che si sviluppa per oltre 40 km. Sempre in tema di colossi secolari, nel Salisburghese si possono ammirare la Fortezza di Hohensalzburg, la Fortezza di Hohenwerfen e il Castello di Hellbrunn. Quest’ultimo giunto quest’anno alla commemorazione dei suoi 400 anni di storia, è diventato nel tempo un importante punto di riferimento per arte, cultura ed eventi. Le sale suntuose, i meravigliosi giardini e i giochi d’acqua sono da sempre i grandi protagonisti della reggia durante la stagione estiva.



Gastronomia: una tradizione centenaria - L’esperienza gastronomica è rimasta una componente fondamentale dei soggiorni nelle 13 zone turistiche salisburghesi. Il modo migliore per scoprire le delizie tipiche è percorrere la Via Culinaria, che si sviluppa in 8 Vie del Gusto. I differenti percorsi gastronomici toccano 220 indirizzi guidando i golosi ospiti in un viaggio all’insegna dei tanti ristoranti, rifugi e locali gourmet che offrono specialità della tradizione culinaria salisburghese degne dei palati più esigenti. Tante sono le eccellenze gastronomiche da non perdere in un viaggio nella regione austriaca, prima fra tutte il Stiftskeller St. Peter di Salisburgo, uno dei ristoranti più antichi dell’Europa centrale. Dietro le storiche porte della cucina sono conservate le prelibatezze dei prodotti locali, conditi con la passione delle ricette tradizionali. Per chi decide di lasciarsi incantare dal mondo dei dolci salisburghesi una tappa fondamentale è il Cafè Tomaselli, dove le squisite creazioni sono delle vere e proprie opere d’arte.



Eredità culturale - Conosciuta come la terra madre di alcuni tra i più grandi musicisti e compositori di sempre, il Salisburghese è la culla di un’eredità culturale e tradizioni locali di fama mondiale. Oltre alla casa natale e la casa di residenza di Mozart, la città di Salisburgo è considerata un vero gioiello da tutelare. Nominato, infatti, Patrimonio Culturale Mondiale dall’Unesco, il centro storico raccoglie alcuni degli edifici barocchi più belli d’Europa. In questa singolare cornice, ogni anno la città accoglie uno degli eventi di musica classica più celebri, trasformandola in un vero e proprio palcoscenico. Il Festival di Salisburgo animerà la città con opere e brani del calibro di Mozart e performer come Adàm Fischer, che omaggeranno gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.



