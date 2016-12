24 novembre 2014 Belgrado: modernità e movida nel cuore pulsante dei Balcani Bella da visitare ma ancora più bella da vivere, la capitale Serba è la meta ideale per chi desidera una vacanza divertente ed economica al tempo stesso Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Bagnata dai fiumi Sava e Danubio, un tempo capitale dell'ex Jugoslavia, oggi capitale della Serbia, Belgrado è una città che si sta facendo largo tra le maggiori città europee e che merita un tour approfondito. E' la meta ideale per chi, oltre alla vita notturna, ha voglia di esplorare una delle aree più moderne dei Balcani... Volete sapere dove andare?

La città vecchia – Il posto più visitato e ammirato è sicuramente Stari Grad, il cuore della città di Belgrado, dove sorgono gli edifici storici più importanti e le vie cittadine di maggior interesse o prestigio. Salendo verso l'alto si arriva alla Fortezza, collocata nel pieno centro e all'interno di un vasto parco, tra i più grandi della città. Da qui, a 125 metri di altezza, si può ammirare il paesaggio sul Sava e sul Danubio, si può passeggiare tra le mura e i bastioni e visitare alcuni edifici ben conservati come la Torre dell'Orologio o il Mausoleo ottomano. Per gli appassionati di storia è possibile visitare anche il Museo della Guerra che conserva numerose armi. Lasciata la fortezza, si ridiscende per iniziare ad immergersi nelle vie del centro e osservare i diversi palazzi che abbelliscono la città. Stari Grad vanta numerosi bar e caffè moderni dove concedersi una bibita, un dolce o un'insalata, magari illuminati dal sole. Numerosi gli artisti di strada che accompagnano le passeggiate dei cittadini e rendono il vostro tempo migliore. Altra zona di Stari Grad da non perdere: il quartiere bohemien ritenuto molto simile a Montmartre, ma con un nome un po' più complesso: Skadarlija vanta numerosi ristorantini e un'atmosfera calda e accogliente.



Lungo il Danubio – Lasciato il centro di Stari Grad potreste prevedere una tappa nel nuovo e più esterno quartiere di Zemum per visitare la Torre del Millennio, il Parco di Topcider e il mausoleo del generale Tito, considerato un eroe dell'ex Jugoslavia e ancora oggi venerato in tutta la Serbia. Belgrado è inoltre una città molto verde e la bellezza dei suoi numerosi parchi è enfatizzata dalla presenza dei fiumi Sava e Danubio che rende la natura ancora più rigogliosa. Se potete, non lasciatevi sfuggire una crociera sul fiume Sava, sul Danubio o su entrambi i fiumi. Potete scegliere tra più alternative e godervi un'escursione che vi permetterà di vivere una gita fuori porta all'interno di un città.



Vita notturna – Di anno in anno la “nightlife” di Belgrado è diventata sempre più ricca e ogni weekend attira migliaia di turisti provenienti un po' da tutta l'Europa dell'Est grazie ai suoi prezzi decisamente vantaggiosi. Definita la “Barcellona dei Balcani”, Belgrado vanta davvero una vasta scelta di locali di tendenza e non ha nulla da invidiare alle altre grandi capitali europee. Oltre alle consuete discoteche, ai pub, ai locali con musica dal vivo, qui furoreggiano anche gli Splavovi, ovvero barche o zattere galleggianti trasformate in locali notturni sulle sponde dei fiumi Sava e Danubio.



